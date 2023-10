Locri (RC): Domenica 29 ottobre la giornata “in rosa” per la prevenzione dei tumori femminili e il sostegno al progetto NOLE

“Padel in rosa”, zumba, pilates, yoga, pattinaggio, fitwalking, equitazione, nautica, aerobica e tantissime altre attività sportive, e poi ancora sana alimentazione, cura di sé, informazione. L’associazione “Angela Serra” Locride, con il patrocinio del Comune di Locri-Assessorato alle Politiche sociali e la collaborazione di “Amiche in rosa”, “Dee di Epizefiri”, Avis con gli elettrocardiogrammi gratuiti, Advst e tante attività commerciali, domenica 29 ottobre, per la campagna nazionale “Ottobre in rosa”, dedica l’intera giornata alla sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori femminili e al sostegno del progetto Nole per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’Ospedale civile di Locri.

Il ritrovo è alle 9.30, al padiglione di Piazza Nosside, ma tutto il lungomare vedrà stand e artisti colorare l’area fino al padiglione del Parco Giochi. Tra i tanti appuntamenti dell’evento, segnaliamo: alle ore 17.00, l’intervento di specialisti sui temi della prevenzione, con il dott. Attilio Gennaro, la dr.ssa Mariuccia Renne e la dr.ssa Caterina Alessio; e, alle 19.30, dopo la conclusione del torneo di Padel, la premiazione dei “Girasoli della Locride”, che hanno rappresentato la Calabria ai Play the Games di La Spezia – Special Olympics Basket, e il ricordo del dottore Giovanni Condemi che aveva dato avvio al progetto Nole insieme all'”Angela Serra”.