“You will love Gerace”, continua il viaggio attraverso le bellezze artistiche e storiche del borgo: il programma

Continua il viaggio nell’incanto del borgo di Gerace, nelle sue bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche. È un viaggio anche nelle tradizioni artigianali e in quelle enogastronomiche. È il passato che viene riscoperto attraverso i luoghi magici di uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Gerace ha brillato nello spazio di Calabria Straordinaria all’interno del TTG Travel Experience 2023, che ha chiuso con un +19% delle presenze professionali, per un’edizione memorabile, con una crescita continua del marketplace registrando brand di espositori, buyer esteri da 62 Paesi, raggiungendo una visibilità mediatica con oltre 270 milioni di contatti. In questo contesto la Città di Gerace, rappresentata da Amministratori e tecnici, ha riscosso un successo nel successo con il proprio catalogo con le 50 esperienze a disposizione di turisti e viaggiatori, che hanno apprezzato i prodotti, la fierezza dei Geracesi e l’avanguardia tecnologica che rende Gerace unica in Italia. Un apprezzamento totale per uno stand di successo.

Forti dui questa esperienza positiva ecco che Gerace propone l’evento, assolutamente da non mancare, intitolato: “You will love Gerace – Fam Trip 3”.

Un evento che parte domani, 17 ottobre, alle ore 20,30 con “Una cena da Incanto. Fattoria de Lillas” e prosegue, salve variazioni, mercoledì 18 ottobre il programma si apre alle 10,00 con “Welcome in Piazza del Tocco”, e gli Antichi Filati, eterno splendore – L’antica tessitura della ginestra, U sapuni I Casa I Ruggeru – Laboratorio per fare il sapone all’Olio EVO. Alle 13,00 “La Struncatura da piatto dei poveri a piatto pregiato”, pranzo presso “A Squella”. Mentre il pomeriggio inizia alle 16,00 con “The Norman Secret Ologramma e tour del Borgo con Leggendo tra le Righe”, Bergamotto: Tesoro del Mediterraneo, Riflessi Bizantini – Atelier di gioielli bizantini. La conclusione della giornata prevede alle 20,30 “A cena dal Barone – Barone G.R. Macrì”, alla riscoperta dell’enogastronomia di Gerace.

Giovedì 19 ottobre la manifestazione prevede alle 7,00 “Iconic Sunrise – Alba da Porta del Sole e prima colazione Italiana”, quindi alle 9,30 tutti pronti per il “Safari in Aspromonte in Jeep – Laghetto dello Zomaro e Dolomiti del Sud”. Alle 12,30 “Pranzo presso Magie d’Aspromonte”, e alle 16,00 “Da Grano a Pasta. Laboratorio di sapori autentici”. Alle 18,00 “I Gabbacumpari – Laboratorio di Terracotta” ed infine alle 20,30 “Ode agli Stocchieri. Cena a base di pesce stocco”.

Gerace vi aspetta.