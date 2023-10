Tornano gli “Incontri al MArRC”: venerdì 13 ottobre il focus sull’architettura rinascimentale con il CIS della Calabria

Anche nel mese di ottobre gli incantevoli Bronzi di Riace e le mirabili collezioni esposte al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria continuano ad attrarre migliaia di visitatori. Complici le temperature miti, in queste prime settimane d’autunno numerosi sono i turisti italiani e stranieri che riempiono le sale del Museo.

Oltre alla visita delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee, tra le attività del MArRC tornano gli incontri autunnali.

Venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 17:30, nell’ambito del ciclo “I grandi protagonisti dell’arte: architettura, pittura e scultura” il Museo e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuovono la prima conferenza “Il primo Rinascimento in architettura: Filippo Brunelleschi e Leon Alberti”. Aprono l’incontro gli interventi di Carmelo Malacrino, direttore del MArRC, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il contributo di slides, relazionerà Francesca Paolino, già Prof. di Storia dell’Architettura Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS.

Il Rinascimento è stato uno dei periodi più floridi dell’arte italiana. Numerosi pittori, scultori e architetti con la loro arte hanno dato vita a nuove tecniche e forme artistiche. Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti, sono tra i maggiori esponenti del Primo Rinascimento, con la loro arte, hanno segnato il passaggio dall’architettura gotica a quella rinascimentale.

«Il MArRC è cresciuto come spazio espositivo in questi anni anche grazie agli straordinari Bronzi di Riace e di Porticello, attrattori ionici per tutto la Calabria – dichiara il direttore Malacrino. Ma è maturato soprattutto il senso di appartenenza da parte della comunità del territorio, che lo percepisce come luogo da vivere, curare e difendere. Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto di un lavoro continuo con tante associazioni che, come il CIS della Calabria, ci hanno permesso di rendere il Museo un luogo dinamico e inclusivo».

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Per prenotazioni della visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18).