Bergarè, la Città Metropolitana lancia l’evento al Ttg di Rimini

E’ prevista per domani giovedì 12 ottobre alle ore 14.00, presso lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Ttg di Rimini, una conferenza dal titolo “BERGARE’, 26 – 29 OTTOBRE 2023. Alla scoperta del Bergamotto di Reggio Calabria”. All’incontro interverranno Giuseppe Giordano, Consigliere delegato all’agricoltura della Città Metropolitana, Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio, Paolo Brunetti Sindaco facente funzioni della Città di Reggio Calabria e Irene Calabrò Assessore alla Cultura e Turismo di Reggio Calabria.

Nell’occasione sarà presentato Bergarè, evento di grande richiamo, che si terrà a Reggio Calabria dal 26 al 29 ottobre nella splendida cornice del Castello Aragonese. La Camera di commercio, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune, è promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa che prevede un calendario di attività di promozione e valorizzazione.

La conferenza sarà occasione per presentare l’evento che contempla varie attività di animazione, dalla lavorazione del bergamotto in pasticceria e in cucina con il coinvolgimento di chef stellati calabresi ai workshop sull’utilizzo dell’essenza nell’industria dei profumi, oltre a stand espositivi, mostre a cura del Comune di Reggio Calabria e spettacoli curati dalla Città Metropolitana.