All’UniRC arriva il Master in “Turismo e Paesaggi culturali”: aperte le iscrizioni

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica che sono aperte le iscrizioni al Master Universitario di II livello in “Turismo e Paesaggi Culturali“ istituito presso il Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU).

Il Master in “Turismo e Paesaggi Culturali” intende formare esperti in grado di operare nell’ambito del Turismo Culturale, in particolare ai fini della valorizzazione integrata dei territori caratterizzati da specifici Paesaggi Culturali.

Il prof. Francesco Calabro Direttore del Master dichiara “La figura formata, quindi, sarà in grado di pianificare e gestire un sistema locale di offerta turistica, comunque denominato, connotato da un significativo Patrimonio identitario riconoscibile come Paesaggio Culturale.

La figura formata, pertanto, dovrà essere in grado di controllare tutte le fasi, dalla pianificazione strategica alla gestione, necessarie per valorizzare in maniera integrata il Patrimonio Naturale e Culturale, materiale e immateriale, che caratterizza un determinato territorio, a partire dalle eccellenze universalmente riconosciute, quali i Siti e gli Elementi inseriti a vario titolo nelle diverse Liste e Programmi UNESCO.

I posti disponibili sono 30.”

Il Master è rivolto innanzi tutto ai giovani laureati magistrali che intendono acquisire tali competenze, ma è rivolto anche a coloro che operano, a diverso titolo (dirigenti, dipendenti, consulenti), a supporto della Pubblica Amministrazione nel campo dell’organizzazione e gestione dell’offerta turistico-culturale di sistemi territoriali. Altra tipologia di destinatari del Master è rappresentata da coloro che operano in contesti imprenditoriali che intendono collocare all’interno di un sistema locale di offerta turistico-culturale i beni e servizi prodotti.

Il Master avrà durata di un anno con inizio entro nel mese di dicembre 2023 e sarà ultimato entro il 31 dicembre 2024, per una durata complessiva di 1500 ore, associate ad un totale di 60 crediti formativi (CFU). La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria per almeno il 75% delle attività di aula e delle altre attività formative.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 26 SETTEMBRE 2023, secondo le modalità riportate nel Bando: https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=files%2F000637564-UNRCCLE-8799f5b2-3630-44d2-8798-d469d968db4d-000.pdf