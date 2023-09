Reggio Calabria: l’evento “Una culla di libri on the road” si unisce ad altre realtà associative per animare il quartiere Arghillà

Il lungo percorso itinerante dell’iniziativa “Una culla di libri on the road” fa tappa sulla collina di Arghillà, quartiere dell’area Nord di Reggio Calabria, che dalle 18.30 di oggi sarà luogo d’incontro di diverse realtà associative che si uniranno insieme per animare il popoloso quartiere con giochi ed attività dedicate ai bambini.

“Scendi a giocare con noi” è un evento organizzato dal CSI Calabria con l’ausilio di Energie di Comunità dedicata a tutti i bambini di Arghillà, le letture animate per genitori e bambini di “Una culla di libri on the road” si uniranno, dunque, alle numerose attività previste dall’iniziativa che si svolgerà all’interno del “Campetto Modenelle”.

“Una culla di libri” è un progetto a vocazione multiculturale sviluppato da Arci Reggio Calabria APS finalizzato a far conoscere l’importanza della pratica della lettura precoce alle comunità straniere e alle famiglie italiane nel comune di Reggio Calabria.

Saranno ancora una volta Katia Colina (Adexo Arti Creative) e Francesca Megale (Lelefante Animazione) a traghettare i partecipanti verso nuovi mondi fantastici creati dalla mimica e dalla voce delle bravissime educatrici.

Per aggiornamenti sui prossimi incontri, è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/unaculladilibri.