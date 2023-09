Consiglio comunale di Taurianova, il sindaco Roy Biasi: “Il misterioso ostruzionismo di una parte dell’opposizione danneggia solo la città”

E’ stato l’isterismo politico di una parte dell’opposizione, che periodicamente vede ovunque il fantasma di una crisi della maggioranza, a far saltare la riunione del consiglio comunale di oggi, inspiegabile diserzione che danneggia solo l’immagine del Consiglio Comunale che, per ora, deve rinunciare al prestigioso conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Salvo D’Acquisto, carabiniere quasi Beato, e al Principe Alberto di Monaco, che sarà in città nelle prossime settimane.

E’ quanto dichiara il sindaco Roy Biasi, commentando l’esito della convocazione – interrotta dall’uscita dei 4 consiglieri di opposizione presenti in aula – ribadendo quanto detto a seduta in corso, ovvero che le 3 assenze nelle fila della maggioranza sono state giustificate dai consiglieri, per motivi personali e non politici, e in un caso per gravi e conosciute cause di salute.

«Se i consiglieri di opposizione che hanno disertato, per far mancare il numero legale e alla ricerca spasmodica di una qualsiasi bagarre che gli dia visibilità, hanno qualche prova di una motivazione diversa, la producano subito», è la sfida del sindaco.

«Ma non penso proprio – prosegue Biasi – che i consiglieri disertori abbiano doti miracolose, tali da fargli materializzare quello che allo stato non c’è; penso invece che la confusione che hanno prodotto faccia male solo a Taurianova, che attendeva il primo Consiglio dopo la stagione estiva per verificare gli effetti di un indirizzo amministrativo ben saldo, che ha prodotto risultati sociali e culturali apprezzati dai taurianovesi, e che hanno avuto un’eco che ha superato i confini locali».

«Non si capisce bene – conclude il sindaco – quale sia l’obiettivo costruttivo di questa parte dell’opposizione, visionaria perchè affetta da una paranoia politica che l’immobilizza, visto che, per evitare di confrontarsi in aula, perché non ha argomenti, ha preferito un misterioso ostruzionismo che, siamo in grado di garantire, oggi come sempre, non produrrà alcun effetto sull’applicazione dei nostri indirizzi amministrativi».