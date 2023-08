Tra mito e realtà…Arti-vamente al Castello Aragonese di Reggio Calabria

Venerdì 25 e sabato 26 agosto si è svolta a Reggio Calabria la seconda tappa del progetto “Arti-vanente…viaggio tra mito e realtà”, dell’Associazione A Regola d’arte.

Il progetto, realizzato grazie al cofinanziamento della Regione Calabria, nell’ambito dell’Avviso pubblico Eventi Culturali 2021 – Fondi PAC Calabria 2014-2020, ha fatto tappa al suggestivo Castello Aragonese di Reggio Calabria, con i racconti sui miti dei Castelli Normanni, animati dalla sand art della bravissima Rachele Strangis.

Come per magia, dalla sabbia si sono materializzate la fata Gelsomina e le sue fate madrine, la chioccia e i suoi 7 pulcini d’oro, gli sfortunati amanti Ingrid e Gerlando, Federico II di Svevia e, mentre la voce narrante di Tiziana De Matteo ne narrava le storie, immergendo gli ascoltatori in un medioevo incantato, la sapiente mano della sand-artist Rachele Strangis, scena dopo scena, ne plasmava le figure, seguendo il ritmo dell’emozionante narratrice. I disegni e la voce si sono incontrati e fusi, per poi rinascere in una nuova composizione che raccontava la scena successiva.

Figure bellissime appaiono e si dissolvono nella sabbia raccontando le suggestive leggende in un’atmosfera magica che ha incantato i visitatori del Castello Aragonese.

La performance è stata impreziosita dalla mostra di abiti e armature dell’epoca medievale allestita dall’Associazione A Regola D’Arte grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione UNICRAM, Camera Regionale Arti e Moda Calabria. I bellissimi costumi sono stati realizzati dalla sartoria cinematografica “Bruzzese”, disegnati dalla costumista René Bruzzese e le scenografie dallo scenografo Ruben Bruzzese. La mostra è stata allestita da Pino Bruzzese.

Sotto ogni abito era posizionato un qcode che inquadrato raccontava il progetto Arti-vamente, le leggende dei castelli normanni e la moda e gli strumenti musicali medievali. Voci narranti, gli alunni dell’IC Nicotera Costabile di Lamezia Terme e dell’IC Falerna Nocera, che durante il trascorso anno scolastico, hanno realizzato, guidati dagli esperti dell’Associazione A Regola d’Arte, tutte le attività artistiche legate al progetto.

Il progetto Arti-vamente, strutturato per essere itinerante, al fine di far conoscere la magia delle storie legate ai Castelli Normanni ad un più vasto pubblico, ha trovato nel Castello Aragonese una tappa non solo resa suggestiva dalla bellezza del Castello, ma anche resa possibile grazie alla fattiva, concreta, efficace e gentile collaborazione dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e degli uffici preposti. Fin dalle tappe fondamentali dell’organizzazione il Dr. Pasquale Borrello e l’ufficio del Castello Aragonese, con grande competenza e disponibilità, hanno guidato l’Associazione nella realizzazione dell’evento, garantendone il successo avuto. Si ringrazia inoltre l’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco f.f. Paolo Brunetti e l’assessore alla cultura avv. Irene Calabrò che hanno concesso il patrocinio con solerzia e hanno collaborato affinché tutto fosse realizzato senza intoppi. Segno di un’amministrazione comunale e di una dirigenza la cui mission della valorizzazione del proprio territorio è al primo posto.

La presidente Tiziana De Matteo, fiera di aver potuto portare avanti questo progetto grazie alla Regione Calabria, si è detta particolarmente soddisfatta delle due giornate e onorata dell’attenzione che il Comune di Reggio Calabria ha donato all’iniziativa. I suoi ringraziamenti vanno a tutto il Comune di Reggio per il prezioso aiuto, alla bravissima sand artist Rachele Strangis e Isabella Palamara per il supporto tecnico e alla Federazione italiana teatro amatori e Peppe Mazzacuva in particolare per la guida sempre pronta che garantisce alle compagnie associate.