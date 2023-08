Marina di Gioiosa Ionica: il 28 agosto reading dedicato alle navi dei veleni

Lunedì 28 agosto alle ore 18.30 presso il Lido “Don Milani”, bene confiscato alla ‘ndrangheta sito in località Romanò a Marina di Gioiosa Ionica, avrà luogo un reading concert sulla storia delle navi a perdere. I testi scritti da Andrea Carnì, ricercatore e docente locrideo in servizio presso l’Università di Milano si intrecceranno con brani selezionati ed eseguiti da Fabio Macagnino, cantautore e artista poliedrico cauloniese.

Lo studioso e l’artista si esibiranno in una performance inedita e finora mai realizzata che racconta la storia di navi affondate dolosamente nel Mar Mediterraneo e delle indagini portate avanti dal compianto Natale De Grazia, ufficiale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria morto in circostanze sospette la notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995 nel corso di una missione legata alle indagini in corso.

Lo spettacolo è realizzato grazie alle associazioni “Don Milani”, Libera, al circolo di Legambiente-Reggio Calabria, la Caritas della Diocesi Locri – Gerace, con il patrocinio gratuito del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

L’evento è gratuito e ad accesso libero senza prenotazione.