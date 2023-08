Un giro in barca per i bambini alla scoperta della costa di Condofuri con l’evento “Il mare non conosce barriere”

Se di fronte al mare la felicità è un’idea semplice, l’obiettivo dell’evento “Il mare non conosce barriere” promossa dall’A.S.D. Pesca in mare con la collaborazione con l’associazione Domenico Spinella ets è stato pienamente raggiunto.

L’iniziativa tenutasi il 5 agosto presso il Campo Boe di Condofuri Marina è stata pensata dalle associazioni organizzatrici per dare la possibilità a tutti i bambini, in particolar modo a quelli affetti da patologie invalidanti, di fare un’esperienza nuova: un giro in barca alla scoperta della costa di Condofuri.

L’iniziativa ha raccolto il consento di numerosissimi genitori e bambini che, nell’attesa di salpare alla scoperta del mare si sono dilettati sulla spiaggia, accompagnati dalla musica di Alvin Tripodi, in diverse attività: pittura con acquerelli, tennis sulla spiaggia e tiro con l’arco. In particolare, quest’ultima attività è stata realizzata grazie alla partecipazione del Comitato Paralimpico – Calabria che, con la presenza del suo presidente Antonello Scagliola, ha partecipato all’evento mettendo a disposizione gli strumenti per insegnare ai piccoli arcieri una delle discipline che tante soddisfazioni ha dato all’Italia nel corso delle Paralimpiadi.

Sincera emozione è stata espressa dagli organizzatori per aver dato la possibilità ai ragazzi affetti da diverse patologie di trascorrere una giornata diversa dal consueto. Tra questi ci sono stati i ragazzi della Fondazione Marino che per primi hanno potuto usufruire del giro in barca e sono stati premiati per la loro partecipazione.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio gratuito dell’AICS e del Comune di Condofuri, nonché l’intervento del vice comandante della Guardia Costiera, si propone di diventare un appuntamento estivo per tutti i ragazzi del territorio, specialmente per quelli più fragili.