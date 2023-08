Reggio Calabria, i maestri di salsa Strati e Arcudi tirano le somme di questa stagione estiva: “Mesi di tanto divertimento, ma anche impegno sociale”

“Le Scuole di Ballo Passione Latina e Salsa Revolution, che da anni, insieme con altre scuole, rallegrano la città di Reggio Calabria al ritmo di Salsa, tirano le somme di questa prima parte di stagione estiva. Mesi intensi fatti di tanto divertimento ma anche di sano impegno sociale. Perché vivere il sociale non significa soltanto portare avanti la propria passione per il mondo caraibico,ma metterci anche la stessa passione in attività che riguardano gli ultimi della nostra città. Perché tutti quanti insieme dobbiamo contribuire alla crescita della nostra società, essere punto di aggregazione soprattutto per i più giovani. La pulizia al centro del nostro progetto”

Lo dichiarano in una nota i maestri Davide Strati e Gianfranco Arcudi.