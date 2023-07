“Il porto di Gioia Tauro dialoga con il territorio”, il 20 luglio il dibattito sul lungomare cittadino

L’Amministrazione comunale di Gioia Tauro fa da padrona di casa nell’importante appuntamento con il porto, organizzato dall’Assessorato alla cultura, sul lungomare cittadino (in prossimità della rotatoria Viale Don Sturzo), per il prossimo 20 luglio, alle ore 21:00, durante il quale verrà presentato lo short film “Vedrai ciò che prima desiderasti. Nuove visioni in contrappunto tra passato e futuro, cultura e innovazione”, commissionato dall’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, quale progetto di promozione dello scalo gioiese, nel più ampio contesto socio – culturale e paesaggistico nel quale s’innesta.

Nel salotto allestito sul lungomare cittadino, converseranno il Presidente dell’AdSP, A.I. (CP) Andrea Agostinelli, il Sindaco Alessio ed i due più importanti esponenti del cluster portuale.

Saranno, infatti, presenti al dibattito i due terminalisti dello scalo, rispettivamente rappresentati, MCT – Medcenter Container Terminal S.p.a., dall’ A.D., Dott. Antonio Testi ed Automar S.p.a., dalla Compound Manager, D.ssa Rosy Ficara, affinché la discussione, condotta dall’esperienza dei giornalisti Michele Albanese del “Quotidiano della Calabria” ed Agostino Pantano de “LaCNews24”, possa disvelare visioni in contrappunto dello scalo visto nell’ottica allargata di chi vi opera quotidianamente, con ruoli e competenze differenti.

L’ouverture dell’evento verrà riservata alla proiezione del video, che, in soli undici minuti, offre allo spettatore una visione d’impatto indubbiamente efficace a catalizzare l’attenzione sul porto e ha, inoltre, il pregio ulteriore di “declamarlo” all’interno del più ampio contesto naturale e culturale in cui s’inserisce, dove il fascino della bellezza del paesaggio incontaminato – che s’impone, quasi sfrontato e certamente suggestivo, agli occhi di chi lo guarda – si coniuga perfettamente con la cultura immanente delle origini dei luoghi, da sempre evocativi di suggestioni.

Di seguito, quindi, si svolgerà la conversazione, che si auspica sia anche arricchita dal contributo dinamico della cittadinanza, la quale potrà intervenire, ponendo domande utili a stimolare il dibattito del “salotto” degli addetti ai lavori, affinché il “porto dei record” non rimanga, nella consapevolezza collettiva, semplicemente come una performante opera faraonica del settore, dotata delle tecnologie tra le più competitive nel mondo, ma possa essere finalmente percepito quale fenomeno identitario di queste comunità e di questa terra, nel cui contesto ambientale e culturale s’inserisce perfettamente, qualificandolo di ulteriore preziosità e bellezza.

All’evento, fortemente voluto dal Sindaco Alessio quale contributo fattivo di collaborazione istituzionale intesa alla promozione dello scalo gioiese, saranno invitate le massime Autorità civili, militari e religiose del luogo e dell’intero comprensorio, oltre che il mondo dell’associazionismo cittadino.

Particolare compiacimento è espresso dall’Assessore alla cultura del Comune pianiggiano, Carmen Moliterno, che, a ventotto anni dalla sua nascita, per la prima volta a Gioia Tauro, incassa il primato di “scasare” il porto dalla sua sede naturale, portandolo tra la gente, affinché possano finalmente conoscersi “dal vivo” e dialogare come cordiali “vicini di casa”.