Gli eventi della Pro Loco Reggio Sud APS, in occasione della “Giornata Nazionale delle Pro Loco d’ Italia

Si è svolta Domenica 9 Luglio dalle ore 20:30 presso la Piazza Vittorio Veneto di fronte ex Municipio di Pellaro (RC) , la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud APS, in occasione della “Giornata Nazionale delle Pro Loco d’ Italia. In ogni angolo del nostro bel Paese migliaia di Pro Loco hanno organizzato eventi nelle piazze, creando intrattenimento, promuovendo il patrimonio, culturale, artistico ed anche a Pellaro nella zona sud della Città di Reggio Calabria è stato così.

Partecipata serata all’insegna della cultura, dell’arte e della socialità. Presenti diversi artisti reggini e compaesani Pellaresi quali Maria Maddalena Cicciù, Caterina Zumbo, Teresa Sapone, Giovanna Tripodi che fanno parte dell’Associazione Gaudium e Movimento artistico Gaudianesimo, che ha l’obiettivo di promuovere un nuovo umanesimo, dove l’amore per il mondo porta serenità e luce alla vita. Presenti anche l’artista Silvana Marrapodi, Stefano Nava, Amelia Romeo ed il fotografo Domenico Chirico che fanno tutti parte dell’Associazione Dedalo ed il nostro concittadino Nicola Oriente artista nonché presidente dell’Associazione Amici dell’Anziano.

Per la promozione dell’artigianato locale, presente la Vicepresidente Silvia Belmonte dell’Associazione L’Oro di Febea con manufatti in pizzo chiacchierino “Il gioco dei Nodi”; Domenica Calabrò con manufatti in uncinetto “Mimma e le sue creazioni” e “Le creazioni di Ale” creazioni ad uncinetto, amigurumi e gomma eva. Ospiti della serata il poeta, attore, scrittore reggino Natale Cutrupi, che ha presentato il suo ultimo libro ” Tutt’a me’ POISIA ‘nto nosru dialettu”. Tante le poesie declamate dal poeta che ha intrattenuto i partecipanti con versi in dialetto reggino “Riggitanu” che spaziano dai temi dell’amore, dell’ambiente, della socialità, dedicate anche ai luoghi, come quello di nascita del poeta come “il Rione Mati” o a tanti altri luoghi della città di Reggio, poesie dedicate alla famiglia, all’aspetto religioso, come la poesia dedicata alla “Madonna della Consolazione”.

Versi che ci hanno riportato indietro nel tempo e fatto conoscere la storia della nostra Reggio, all’interno del libro anche tante foto in bianco e nero. Partecipe anche della serata il Prof Carmelo Giuseppe Nucera presidente del “Circolo Culturale Apodiafazzi , con un intervento sulla tutela delle minoranze etnico linguistiche e su come anche nel nostro territorio presso l’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco nel prossimo anno scolastico un progetto extra curriculare verrà dedicato alla lingua “Greco di Calabria”. Ad accompagnare il professore c’era la signora Ester Labate che ha declamato due poesie della poetessa di lingua e cultura greca, Francesca Tripodi, recitandole in lingua greco di Calabria e poi in italiano, al termine il pubblico ha potuto ascoltare anche una canzone di Attilio Nucera “ Agapi mu “ e cioè “Amore mio”. A conclusione dell’evento tutti gli artisti hanno presentato le loro opere d’arte. La serata è terminata con la donazione alla comunità di una “Book Crossing” realizzata dai nostri soci con l’arte del riciclo, utilizzando un rifiuto proveniente da una discarica riportato a nuova vita.

Presentato il progetto: “Lascia un libro…prendi un libro”. Progetto culturale finalizzato alla promozione della lettura, al recupero, alla circolazione e rivalutazione dei libri, quali strumenti di cultura e di formazione, che verrà poi promosso per le altre piazze del territorio di competenza della Pro Loco Reggio Sud.