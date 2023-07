“Il Racconto dei Bronzi di Riace”: martedì 11 luglio l’unica data reggina dello spettacolo

Unica data reggina per “IL RACCONTO DEI BRONZI DI RIACE” previsto per domani, martedì 11 luglio.

Paolo Di Giannantonio condurrà un racconto particolare ed unico che vedrà Daniele Castrizio, Fulvio Cama e Saverio Autellitano, mettere in scena uno spettacolo innovativo e accattivante sulle due bellissime statue greche di V sec. a.C.

Musica e canto, archeologia, video racconto ed immagini, saranno protagoniste di un viaggio nella tragedia greca e nella ricostruzione storica dei Bronzi di Riace: Chi li ha realizzati? Chi rappresentano? Da dove vengono? Quali sono i loro misteri? Tante le domande alle quali gli autori dello spettacolo proveranno a rispondere in maniera del tutto singolare ed inedita.

IL RACCONTO DEI BRONZI DI RIACE è l’evoluzione della Metaconferenza che negli scorsi anni abbiamo avuto modo di apprezzare in diversi teatri d’Italia e che adesso si arricchisce della presenza di Paolo di Giannantonio, conduttore RAI che, rimasto affascinato dal racconto e dalla bellezza dei due guerrieri, entra a far parte del gruppo dei reggini Castrizio, Cama, Autellitano, con Emanuele Bertucci che cura il management.

Il gruppo vuole donare gratuitamente alla città questa bellissima proposta artistico – culturale prodotta dall’Associazione “Fabulanova” di Fulvio Cama, autofinanziando lo spettacolo che prevede già il tutto esaurito nell’Area archeologica “Griso Laboccetta”, con la collaborazione dell’Associazione “Ulysses” di Marisa Cagliostro e dell’Associazione “Incontriamoci Sempre” di Pino Strati.

Lo spettacolo proseguirà il suo cammino con le date di Luglio ad Abano Terme e Venezia, per poi giungere a Firenze, Roma, Milano, Napoli ed altre tappe che in autunno diverranno anche internazionali.

E’ un modo di portare in giro per il mondo i Bronzi di Riace senza muoverli da Reggio e soprattutto è un orgoglio che la produzione sia tutta “Made in Reggio”.

Appuntamento quindi a Mar 11.07.2023 alle ore 21.00 all’Area sacra Griso Laboccetta, Reggio.

Il costo del biglietto è solo simbolico, relativo all’ingresso all’area: 2 euro, ma è consigliata la prenotazione.