Tumori, Minasi (Lega): “Importante parlare di prevenzione e ricerca. La lotta è di tutti noi”

”Parlare di oncologia, prevenzione e ricerca è sempre importantissimo, per sensibilizzare la popolazione e confrontarsi, anche tra Istituzioni, sulle scelte e le iniziative da adottare per migliorare l’offerta sanitaria e riuscire a sconfiggere il cancro. Mi fa piacere poterlo fare in ogni occasione utile e, ancora di più, mi ha fatto piacere farlo oggi nella mia Reggio Calabria, nella sede del Consiglio Regionale, in una tavola rotonda sul tema, promossa dalla Garante per la Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli”.

Lo afferma la senatrice della Lega Tilde Minasi. ”Sono particolarmente sensibile all’argomento – aggiunge -, tanto da aver voluto promuovere, al momento del mio insediamento in Senato, l’Intergruppo parlamentare Oncologia, di cui sono Presidente. La lotta ai tumori è una battaglia di tutti noi, come dico sempre! Dunque grazie alla Garante per questa importante partecipata iniziativa”, conclude Minasi.