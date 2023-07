Capone (UGL) a Reggio Calabria: “Prioritario investire su diritto allo studio e formazione dei giovani”

“La tutela del diritto allo studio e la previsione di adeguati programmi di formazione finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sono aspetti cruciali che occorre rimettere al centro dell’agenda politica. Soltanto valorizzando le competenze e il merito sarà possibile contrastare fenomeni allarmanti come quello dei giovani ‘neet’ che non studiano e non lavorano. L’istruzione e la formazione sono aspetti essenziali che impattano anche sulla salute dei lavoratori. In tal senso nei tavoli con i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali continueremo a chiedere di rafforzare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dalle scuole. È necessario, inoltre, intervenire per ridurre il tasso di abbandono scolastico sostenendo gli studenti che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. Le risorse stanziate per favorire l’istruzione dei giovani rappresentano uno dei più importanti investimenti ad alto moltiplicatore volto a garantire lo sviluppo e la crescita del Paese e la riduzione del gap economico del Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, presente a Reggio Calabria in occasione del congresso della Federazione Nazionale UGL Scuola.