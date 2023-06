Gli studenti di Villa San Giovanni sbarcano in Grecia

Con lo sbarco all’isola di Rodi, si è concluso il progetto di Erasmus plus, il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, ‘Conosciamoci: una strategia per l’efficace inclusione degli studenti Rom’ al quale ha partecipato l’Istituto professionale alberghiero e turistico di Villa San Giovanni come partner italiano.

La tappa in Grecia è stata preceduta da cinque incontri in giro per l’Europa che, a partire da settembre 2021, si sono tenuti presso le istituzioni scolastiche aderenti, a cominciare da quello in Spagna, nella scuola che ha coordinato l’attività, poi in Ungheria, all’Ipalbtur nel gennaio dell’anno scorso, quindi in Bulgaria e Portogallo.

Obiettivo del progetto è stato la cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, nello specifico quello di costituire una comunità di apprendimento che, attraverso la formazione, favorisca l’inclusione socio economica dei Rom, con l’elaborazione di un percorso formativo che ha portato alla realizzazione di lavori di interessante valenza educativa e didattica finalizzati al recupero di ragazzi rom a rischio di dispersione scolastica.

“La costruzione di una comunità scolastica accogliente, cooperativa e stimolante – afferma la dirigente dell’Ipalbtur Enza Loiero – è lo strumento per dare risposte a un’utenza appartenente a un tessuto sociale in cui il diritto alla diversità si riconosce consentendo a tutti la piena espressione delle proprie potenzialità e garantendo il rispetto dell’uguaglianza delle opportunità”.