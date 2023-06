Leone d’oro per meriti professionali a Davide Tangheró

All’imprenditore reggino il prestigioso riconoscimento che ogni anno va a tre eccellenze che hanno contribuito in maniera significativa, nell’anno, alla crescita dell’economia italiana.

La cerimonia di consegna del Leone d’oro si è svolta ieri a Venezia. Il Comitato di Presidenza del Gran Premio Internazionale di Venezia, ha riconosciuto meritevole del premio Davide Tanghero, Ceo di Dado srl, fondatore di Dadoshop ecommerce, di PremierTech, creatore di Tangheró brand made in Italy.

Il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate rivolge le sentite congratulazioni del mondo Confcommercio e di tutto il mondo imprenditoriale cittadino a Davide “un giovane che da più di venti anni, appena diplomato, sperimenta, crea, innova e fa, orgogliosamente, impresa.

Siamo sempre felici quando un nostro concittadino si fa valere ed apprezzare. È un onore e un vanto per tutti noi. Se, poi, è un giovane, un amico, un socio Confcommercio, la soddisfazione se possibile è ancora più grande.

Sono queste le notizie che fa piacere ascoltare. Siamo felici che colleghi come Davide, seri, capaci, caparbi, gentili, che non hanno paura di rischiare e di intraprendere e che amano fare impresa, anche attraverso riconoscimenti di questo genere siano ambasciatori del valore della nostra Città e diventino esempio per tutti, soprattutto per i nostri giovani”