Gli alunni del liceo scientifico “Zaleuco” di Locri premiati alla competizione di robotica “First Lego League”

Una giornata fortemente emotiva, quella vissuta il 25 febbraio, che ha visto, per il secondo anno consecutivo, il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, partecipare alla qualificazione, Calabria e Isole, della “FIRST LEGO League, una manifestazione a squadre di robotica educativa e scienza, che si svolge “a robot pari” in tutto il mondo. Durante tale manifestazione i giovani sperimentano e fanno crescere il pensiero critico, oltre alle capacità progettuali in ambito delle materie STEM e allo spirito di squadra, affrontando gare di robotica uguali in tutti i paesi, e creando progetti, a carattere scientifico e tecnologico per cercare di migliorare il mondo in cui vivono.

La competizione si articola in missioni con robot, creazione di un progetto scientifico e tecnico, e cura dei core values, per la valorizzazione di tutte le competenze, sia del livello collaborativo nella squadra che del “fair play”, cioè il rispetto delle regole e dell’avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno profuso. Nella sfida di quest’anno, “SUPERPOWERED”, le squadre sono state chiamate a capire da dove proviene l’energia e come è distribuita, conservata, utilizzata, e ad applicare la loro creatività, per trovare soluzioni innovative e migliorare, così, l’impiego che in futuro si farà dell’energia.

Alla competizione, tenutasi presso L’IIS Arangio Ruiz di Augusta, hanno partecipato gli alunni della 2D e della 3D (classi a curvatura Robotica) e alcuni alunni delle classi 3E e 5E, guidati dalle docenti Elisabetta Longo e Teresa Camera. Al termine della manifestazione gli alunni delle classi 3D, 3E e 5E appartenenti al team “Zaleuco Elite ” hanno ricevuto il premio “Efficienza Energetica”; gli alunni della 2D, facenti parte del team “Zaleuco Robot Lab”, si sono distinti grazie al lavoro scientifico presentato, ricevendo il premio “Progetto Innovativo”, nonché selezionati per la finale del Premio “Oltre la Robotica”, istituito in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La finale si terrà il 29 maggio a Rovereto, sede della First Lego League Italia, ed è riservata ai migliori progetti scientifici presentati. Una strepitosa esperienza, quella dei ragazzi dello Zaleuco, che si attesta ancora una volta, come una scuola attenta a quella formazione scientifica, peculiare della scuola, senza dimenticare i valori della collaborazione, del dialogo e del rispetto.

“Una macchina può fare il lavoro di cinquanta uomini ordinari, ma nessuna macchina può fare il lavoro di un uomo straordinario” (Elbert Green Hubbard)