Reggio, domenica l’esposizione delle opere dell’artigianato di Seminara

Altra iniziativa domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18,30 presso la Sala Museo Fs Pietro Germi della stazione di S Caterina.

La tradizione delle Maschere Apotropaiche di Seminara, con il bravissimo Ceramista Vincenzo Ferraro, saranno protagoniste della domenica di Carnevale in città.

Con il maestro Ferraro, dialogherà dell’arte della ceramica il critico d’arte Francesco Miroddi.

Oltre l’esposizione delle bellissime opere dell’artigianato di Seminara, assisteremo alla lavorazione di un’artistica composizione.

Si prevede anche per domenica, il pubblico delle grandi occasioni , anche nel 2023 la rassegna Calabria D’autore, con il suo format domenicale, riscuote un grande consenso tra i soci e non , incontriamoci Sempre, cresce come iscritti, soprattutto merito dell’impegno che quotidianamente il direttivo mette in campo con grande amore e passione.

Naturalmente domenica non mancheranno le classiche chiacchiere, grazie alle tante pregiate pasticcerie che sono puntualmente vicine all’associazione.

Appuntamento a domenica 19 febbraio alle ore 18,30 per trascorrere serenamente due ore e Stare Bene Insieme.