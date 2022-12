A Reggio Calabria la cerimonia delle Benemerenze Sportive CONI 2022

La Cerimonia delle Benemerenze Sportive rappresenta, da sempre, uno dei momenti più alti della stagione sportiva e, quella andata in scena ieri sera al “Cilea” di Reggio Calabria è stata ancor più significativa perchè insieme c’erano la storia, le benemerenze, e il futuro, la rappresentativa del Trofeo CONI 2022, dello sport calabrese.

Il presidente Maurizio Condipodero , visibilmente emozionato, ha detto: “Non nego che per tutto il tempo che ho passato sul palco del Cilea ho avuto gli occhi lucidi e il cuore che batteva fortissimo perchè l’abbiamo voluta fortemente, ci abbiamo creduto tanto e abbiamo provato a dare il massimo perchè, per il mondo sportivo calabrese, questa serata significava tantissimo.“