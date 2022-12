Progetto “Come a casa”: a Caulonia arriva il “Natale dei popoli”

La Cooperativa Sankara ha negli ultimi anni intensificato la sua attività in campo sociale con

l’obiettivo di implementare quanto più possibile, l’inclusione sociale nel territorio in cui agisce.

Il progetto “Come a Casa”, avviato dallo scorso mese di febbraio, ha rappresentato – si legge in un comunicato stampa della cooperativa – un percorso di supporto e potenziamento dell’autonomia abitativa di 20 beneficiari, costituiti principalmente da famiglie con minori. Ad agosto la chiusura del primo semestre di accoglienza per 10 beneficiari, dopo aver fornito anche occasioni di incontro con la comunità e momenti di formazione in ambito lavorativo e abitativo.

A distanza di un paio di mesi dalla conclusione del percorso i beneficiari sono perfettamente inseriti dal punto di vista abitativo con regolari contratti di locazione pluriennali.

Dopo le iniziative di integrazione già realizzate nei mesi scorsi, gli attuali ospiti incontreranno la comunità locale con l’iniziativa il “Natale dei popoli”, il prossimo 18 dicembre a partire dalle ore 17:30. Sarà un momento di incontro e confronto tra diverse nazionalità attraverso la musica e il gusto di cibi etnici di diversi paesi, direttamente preparati dagli ospiti del progetto “Come a casa” e del Progetto di accoglienza SAI di Gioiosa Ionica.

L’iniziativa – è scritto ancora nel comunicato – si inserisce in un momento più ampio di sensibilizzazione poiché tutta la comunità è invitata a partecipare al Natale solidale, con gesti semplici e piccole donazioni anche di giochi usati.

Un momento per incontrare l’altro e cogliere lo spirito di solidarietà che dovrebbe caratterizzare questo periodo dell’anno e non solo.

Il Natale dei popoli sarà l’occasione giusta per tutti per assaporare il gusto e la magia natalizia in una prospettiva multietnica.

L’iniziativa vedrà anche la partecipazione degli elfi pronti a raccogliere le letterine che i bambini vorranno consegnare e spedire a Babbo Natale. L’attività di animazione per i bambini sarà realizzata insieme all’associazione culturale Gnoseon e con la collaborazione della sezione Protezione Civile di Caulonia.