Peste suina africana: il tema del corso di Caccia RC1, il 20 dicembre a Reggio Calabria

“La gestione del Cinghiale e l’emergenza Peste suina africana” sarà il tema del corso che si terrà il prossimo 20 dicembre 2022 presso la sala Perri del palazzo storico della Città metropolitana di piazza Italia a Reggio Calabria. Il convegno, – organizzato dall’Ambito territoriale di Caccia RC1 e riservato ai cacciatori iscritti e operanti nel territorio dell’ATCRC1 – è finalizzato a istruire questi ultimi sulle corrette modalità del prelievo venatorio e sulla gestione dei capi abbattuti al fine di limitare il rischio di diffusione della Peste suina africana. Tale patologia, – già riscontrata in diverse regioni italiane su esemplari di cinghiale – pur non essendo trasmissibile all’uomo costituisce una grave minaccia per il settore dell’allevamento e della trasformazione delle carni suine, sicché diventa indispensabile che anche il mondo venatorio sia preparato a fronteggiarne la diffusione. Relatori saranno il tecnico faunistico Sandro Nicoloso che tratterà il tema della diffusione degli ungulati in Italia e la corretta gestione della specie cinghiale, mentre la parte relativa alla sorveglianza sulla P.S.A. sarà curata dalla dottoressa veterinaria Enrica Bellinello. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.