Nasce a Reggio Calabria l’associazione “Hair & Make-up Reghium Team”: il 26 febbraio 2023 la presentazione

Nasce a Reggio Calabria L’Associazione “Hair & Make-up Reghium Team, la quale, oltre ad occuparsi di (Arte, Moda, Spettacolo e Benessere) particolare attenzione ha riservato alle esigenze estetiche, dei malati oncologici.

Nell’ottica della più ampia condivisione e diffusione di questa importante iniziativa, la vede impegnata a donare un sorriso, con la consapevolezza che la malattia si può superare solo acquisendo fiducia in se stessi.

Lo specchio, non dovrà più essere visto come un nemico ma come l’amplificazione della propria personalità, per sentirsi ancora belle e desiderate.

Dopo quasi 10 anni di presenza sul territorio , che li ha visti protagonisti in varie attività :

Sfilate moda , beneficenza, opere teatrali, musical, realizzazione di Calendari, dietro le quinte di Trasmissioni televisive Rai e Mediaset, e su set di Film realizzati in città .

Questi i nomi dei soci fondatori:

Hair stylist : Gianni Sorci, Maria Stilo, Mina Ventrella, Marisa Siclari, Loredana Misefari, Santina Scibilia, Antonella Morabito, Antonella Marino, Giuseppe D’Amico, Pasquale Cutrupi.

Make-up artist: Teresa Malara, Maria Idone, Stefania Celea, Susy Meduri, Cristina Corso.

L’associazione ha già avviato eventi sul territorio, che vede coinvolte le varie imprese reggine, per un massiccio lavoro, incentrato sullo sviluppo territoriale e settoriale, operando in contesti comunali, coinvolgendo le varie amministrazioni, per avviare attività di sostegno culturale, artistico, moda e spettacolo , che darebbero l’opportunità a quest’ ultimi di vedersi protagonisti di eventi di Alto profilo.

La presentazione dell’associazione avverrà il 26 febbraio 2023 presso Villa Bakhita, al primo evento Moda wedding dell’ anno.