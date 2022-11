Prorogato il concorso di idee per il Parco Sant’Elia, Ranuccio: “Continuiamo a lavorare perchè il nostro monte sia riferimento per l’area metropolitana”

E’ stato prorogato al prossimo 12 dicembre il bando della Città Metropolitana per il concorso di idee “Parco Sant’Elia – Valorizzazione delle aree del Monte Sant’Elia e dei cammini”. a darne notizia in una nota il Consigliere metropolitano delegato e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. L’avviso pubblico di Palazzo Alvaro era stato pubblicato lo scorso mese di agosto.

“In sostanza – spiega Ranuccio – attraverso i fondi del PNRR, per complessivi 180mila euro, sarà individuato il miglior progetto per valorizzare il Sant’Elia attraverso la mappatura, la riqualificazione e la promozione dei percorsi esistenti. Successivamente, lo studio di fattibilità migliore sarà finanziato”.

“Per questo – aggiunge Ranuccio – ringrazio il Sindaco Metropolitano f.f. Versace per aver accolto la mia richiesta di inserire l’intervento tra quelli messi a bando ed il Dirigente del Settore Pietro Foti per il supporto tecnico”.

“Dopo la candidatura nel PNRR del progetto per la realizzazione della monorotaia Sant’Elia-Marinella ed il finanziamento per la messa in sicurezza del costone, continuiamo a programmare interventi e ad intercettare i fondi necessari per valorizzare finalmente e degnamente il Sant’Elia”.

“Il nostro monte, deturpato da una colata di cemento incompiuta, deve tornare ad essere un punto di riferimento fondamentale per la nostra Città e per l’intera area metropolitana. C’è tanto da fare – ha concluso Ranuccio – ma con il lavoro silenzioso e con l’impegno che ci stiamo mettendo, sono certo che nel minore tempo possibile, il Sant’Elia tornerà di nuovo una meta ambita e riconosciuta a livello regionale e nazionale”.