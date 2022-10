MArRC, domenica 9 ottobre torna F@mu la giornata dedicata alle famiglie al museo

Anche quest’anno il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo all’insegna del tema del 2022 “Diversi ma Uguali”.

Il Museo ha da sempre un’attenzione particolare verso i bambini, quali nuovi fruitori culturali. I più piccoli, con giochi educativi e visite guidate, potranno sperimentare la creatività, per sviluppare l’interesse per la cultura attraverso il gioco e l’immaginazione.

«Il MArRC partecipa a F@Mu 2022, abbracciando il tema nella sua accezione più ampia di accessibilità culturale- afferma il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Una costante attività educativa – continua- che, da anni, portiamo avanti anche attraverso la valorizzazione della diversità come strumento di inclusione sociale e di arricchimento. La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo sarà un’altra ottima occasione per valorizzare le sinergie con gli enti e le istituzioni che operano quotidianamente nel territorio- conclude Malacrino».

Il programma, a cura della Dott.ssa Giuseppina Cassalia, sarà ricco di iniziative.

Per tutto il giorno, i piccoli visitatori e chi ne farà richiesta, riceveranno in regalo una copia del fumetto di Vincenzo Filosa: “Teoria degli opposti” ambientato al MArRC, per il progetto “Fumetti nei musei”, promosso dal Ministero della Cultura, per avvicinare i piccoli visitatori e ragazzi ai luoghi della cultura.

Il primo appuntamento, alle ore 11:00, sarà il laboratorio esperienziale “Piccolo vasaio”, rivolto ai partecipanti di età compresa 8 ai 13 anni, a cura della Dott.ssa Palma Buda.

Attraverso il tatto e la lavorazione manuale del DAS, i giovani apprendisti vasai verranno riportati nel passato alla scoperta di una delle più antiche tecniche di lavorazione.

L’iniziativa della durata di un’ora è disponibile per un numero massimo di 20 partecipanti ed è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni, inviare un’e-mail a: info.musarcheorc@gmail.com

Il pomeriggio, appuntamento con i più piccoli a Piazza de Nava alla fermata del City Tour alle 16:30, per l’iniziativa promossa da ATAM, in collaborazione con il Museo: “Ti racconto il Museo: speciale City Tour a misura di bambino”.

I bambini, infatti, saranno accompagnati a bordo del bus cabrio da un cicerone d’eccezione e la mascotte Bing che illustreranno la storia della città ed i monumenti più iconici.

Al termine del City tour, previsto intorno alle 17:30, i piccoli visitatori si troveranno “a tu per tu con i Bronzi di Riace e di Porticello”, alla scoperta della propria identità, anche in occasione del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni, per un massimo di 20 partecipanti.

L’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 18 anni.

Genitori o accompagnatori potranno acquistare il biglietto ordinario ad €8.

Per ricevere informazioni sui costi del tour con il bus cabrio contattare il numero whatsapp: 334 6302337.

È possibile prenotare attraverso il sito eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ti-racconto-il-museo-city-tour-con-bing-e-un-cicerone-a-misura-di-bambino-433417081157

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura e di altre istituzioni.