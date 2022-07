Al via la Scuola Estiva di Altra Formazione in Filosofia “Remo Bodei” di Roccella Jonica

La XIII edizione della Scuola Estiva “Remo Bodei” comincia venerdì 22 luglio alle ore 18.00 all’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica con la lezione inaugurale del Direttore Bruno Centrone dal titolo “Téchne alle origini: produzione, competenza, virtù”. “Tecnica” è il tema di fondo sul quale convergono venticinque appuntamenti che andranno avanti per oltre una settimana fino al 29 luglio. Lezioni mattutine, laboratori sui testi e inviti alla lettura pomeridiani, incontri pubblici serali che si terranno in contesti e spazi diversi: non solo il salone dell’ex Convento dei Minimi, saranno utilizzati anche il giardino della sede dell’Associazione Scholé, il Belvedere e la chiesa del Castello Carafa e il Largo Colonne “Rita Levi Montalcini”.

La Scuola sarà animata da studiose e studiosi provenienti dalle maggiori università italiane, non solo esperti di filosofia ma anche personalità di spicco del mondo degli studi classici e della fisica. All’incontro con Centrone seguiranno quelli con Chiara Bodei (Pisa), Fortunato Maria Cacciatore (Cosenza), Arianna Fermani (Macerata), Roberto Finelli (Roma Tre), Manuela Giordano (Siena), Sergio Giudici (Pisa), Mario Lentano (Siena), Andrea Pinotti (Milano).

Il progetto della Scuola Estiva è libero perché si autofinanzia, Scholé ha rilanciato la campagna “Think Sharing” tramite il sito www.filosofiaroccella.it con lo scopo di sostenere l’iniziativa. Per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione basta consultare le pagine al solito indirizzo web e i profili Facebook/Instagram. La Scuola è organizzata da Scholé in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica, l’Università di Macerata, la Jonica Multiservizi e Radio Roccella.