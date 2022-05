Reggio: oggi pomeriggio l’incontro “Napoli e le sue provincie durante il viceregno austriaco (1704-1734)”

Lunedì 2 maggio 2022, alle ore 16:30, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria promuovono l’incontro con lo scrittore Vincenzo Cataldo, autore del volume “Napoli e le sue provincie durante il viceregno austriaco (1704-1734)”, Rubbettino Università. Dopo il saluto istituzionale della dott.ssa Irene Calabrò, Assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria, introduce l’incontro Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Sarà presente l’autore Vincenzo Cataldo, Deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Questo volume, nel tracciare le fasi più salienti dei 27 anni di dominazione austriaca nel Regno di Napoli, si avvale di una nutrita documentazione archivistica e bibliografica, attraverso la quale viene compiuta un’analisi su molti aspetti della società del tempo. Vengono prese in esame le dinamiche relative ai rapporti fra gli esponenti del baronaggio e dell’aristocrazia e l’emergere di quella borghesia provinciale in grado di assicurarsi un posto importante nel cambiamento socio-economico del Regno.