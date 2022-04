Domani a Palazzo San Giorgio 23° Premio “Anassilaos San Giorgio – Don Antonio Santoro”

Si terrà domani, sabato 30 aprile alle ore 10,00, presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la cerimonia di consegna del Premio “Premio Anassilaos San Giorgio – Don Antonio Santoro” che, come consuetudine, si propone di esprimere gratitudine e apprezzamento a coloro che hanno contribuito e tuttora contribuiscono, nelle più diverse attività, alla crescita civile, morale, culturale, economica della Città intesa come Comunità sorretta da un comune sentire. L’iniziativa dell’Associazione Anassilaos si affianca da sempre al San Giorgio d’Oro promosso dalla Città di Reggio Calabria, riconosciuta dallo stesso Ente Comunale come parte delle cerimonie dedicate a San Giorgio, Patrono di Reggio Calabria.

In questa direzione, dunque, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria sostiene e rilancia con rinnovato entusiasmo e spirito di partecipazione, questa meritoria e storica iniziativa cittadina, rinnovando una tradizione ormai diventata un punto di riferimento nell’ambito delle attività culturali promosse dall’Ente e già avviata del resto con la Giunta del compianto Sindaco Italo Falcomatà.

Anche quest’anno il parterre delle personalità, appartenenti ai diversi ambiti della società che sarà insignito del Premio Anassilaos San Giorgio, è composto da figure che attraverso la loro opera, il loro lavoro e il loro talento, hanno reso lustro e onore alla Città di Reggio Calabria, rappresentando il volto migliore di una comunità intera. La stessa comunità che oggi, attraverso questo prestigioso riconoscimento, intende esaltare il contributo di quanti con generosità, dedizione e amore per il bene comune, si spendono quotidianamente a favore del prossimo.

In questa edizione saranno insigniti del riconoscimento:

Dott. Pierpaolo Correale – Direttore dell’ Oncologia Medica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria; Dott. Sebastiano Macheda – Direttore Medico Terapia Intensiva e Anestesia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” Reggio Calabria; Dott. Giuseppe Messina – Responsabile dell’Unità di Microcitemia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria; Dott. Enzo Primerano, responsabile Terapia Intensiva del Policlinico di Monza; Dott. Antonino Putortì – pediatra e volontario presso il centro vaccinale di Pellaro; Col. Alessandro Magro – Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria; Dott.ssa Marisa Maisano – Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Promo Grado); Avv. Giovanna Francesca Russo – Garante dei Diritti dei Detenuti e delle Persone Private della Libertà Personale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia (Soprintendente Dott. Fabrizio Sudano); Mons. Antonino Denisi – Sacerdote, decano del Capitolo Metropolitano della Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova; Prof. Domenico Ficarra docente e pensatore e storico; Aero Club dello Stretto (Presidente Avv. Bonaventura Sculco); Comitato Regionale Calabria del Comitato Italiano Paralimpico (Presidente: Dott. Antonino Scagliola); Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Maestro Gaetano Pisano docente di ruolo nelle Scuole di Stato e Direttore dell’Orchestra Giovanile di Fiati “G. Scerra” di Delianuova (RC); Saverio Autellitano – grafico, visual designer e fotografo; Ilario De Marco – presepista; Palma Comandè scrittrice; Domenica Cosoleto – scrittrice, poetessa, pittrice; Natalina Spanò – Imprenditrice e organizzatrice di eventi.