“Isola Comics 2025”, ecco il programma completo: “Affrettatevi con le iscrizioni”

Come comunicato nelle scorse settimane, attraverso invito ufficiali, vi illustriamo il programma

completo del Magna Grecia Comcis 2025

Venerdì 28 marzo:

• Ore 11:00: Presentazione delle attività e saluti istituzionali del Sindaco Maria Grazia

Vittimberga e dell’Assessore Andrea Liò, seguiti da una spiegazione tecnica a cura dei

fumettisti Andrea Yuu Dentuto e Daniele Statella presso la scuola Karol Wojtyla.

Sabato 29 marzo:

• Dalle ore 10:00 alle ore 11:30: Lezioni di fumetto, comics, manga e lingua giapponese

tenute dai fumettisti e docenti presenti alla Manifestazione presso la Scuola. Le lezioni

saranno rivolte agli studenti del Liceo e dell’Accademia. (Ogni lezione avrà una durata di

circa 40 minuti).

• Ore 11:45 – 12:30: Sessione di firmacopie dei fumettisti.

• Ore 16:30 – 17:15: Presentazione degli autori ed incontro con il pubblico, con consegna

della Targa ricordo.

• A seguire, fino alle 19:00 circa: Sessione di firmacopie dei fumettisti.

Domenica 30 marzo:

• Dalle ore 10:00 alle ore 11:30: Lezioni di fumetto, comics, manga e lingua giapponese

tenute dai fumettisti e docenti presenti alla Manifestazione presso la Scuola. Le lezioni

saranno rivolte agli studenti del Liceo e dell’Accademia. (Ogni lezione avrà una durata di

circa 40 minuti).

• Ore 11:45 – 12:30: Sessione di firmacopie dei fumettisti.

• Ore 16:30 – 17:15: LIVE degli autori presenti: realizzazione di una illustrazione ricordo per

l’Isola di Capo Rizzuto.

• A seguire, fino alle 19:00 circa: Sessione di firmacopie dei fumettisti.

Invito alla partecipazione:

Isola Comics 2025 è un evento da non perdere per tutti gli amanti del fumetto e della cultura pop.

Venite a immergervi in un mondo di creatività, incontrare artisti di fama nazionale e internazionale e scoprire i segreti dell’arte sequenziale. Vi aspettiamo numerosi a Isola Capo Rizzuto per tre giorni di Ufficio del Sindaco

passione, divertimento e formazione.