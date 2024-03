Quarta edizione del “Premio Annalisa Ienopoli”

Arriva alla quarta edizione il”Premio Annalisa Ienopoli”. Istituito su iniziativa della dott.ssa Teresa Potenzone e del prof. Giuseppe Ienopoli, genitori della compianta Annalisa, scomparsa nel Novembre del 2006 all’età di diciotto anni in seguito ad un incidente stradale. il premio destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il premio vuole essere, nell’intenzione di chi lo propone e lo porta avanti, un dono, una porta aperta su nuove possibilità di crescita culturale per i tanti ragazzi delle scuole primarie e secondarie che fino al 19 marzo potranno scegliere di aderire aderendo al bando pubblicato sulla pagina social del premio. Anche quest’anno due saranno le sezioni in gara: la prima riservata alla Scuola Secondaria di Primo Grado, alla quale risultano automaticamente iscritti gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado “Leonida Repaci” di Belvedere di Spinello (facente parte dell’Istituto Comprensivo “C. Simonetta” di Caccuri), e la seconda che comprenderà le Scuole Secondarie di Secondo Grado.

I ragazzi che aderiranno, saranno invitati ad affrontare nel mese di marzo le prove, che consisteranno in un elaborato a partire da una traccia scelta dalla giuria, che di anno in anno li invita alla riflessione su tematiche importanti legate al sociale, alla sfera della crescita personale, per esempio lo scorso anno la traccia proponeva questo invito: «Metti per iscritto quali sono i sogni che coltivi e prova a pensare a chi è per te oggi una persona che vive la sua vita “pienamente”».

Nello specifico il martedì 26 Marzo 2024 con inizio alle ore 8:30, ci sarà la prova per la sezione riservata agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado (durata prova 3 ore); giovedì 28 Marzo 2024 con inizio alle ore 8:30, sarà la volta della sezione della Scuola Secondaria di Secondo Grado (durata prova 4 ore). Per il primo classificato della prima sezione in palio ci sarà un personal computer; mentre il vincitore della seconda sezione potrà usufruire un Soggiorno-Studio a Londra, interamente spesato, della durata di quindici giorni. I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolgerà il 2 di aprile nei locali dell’Anfiteatro scolastico, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Belvedere di Spinello.