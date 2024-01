Anche Crotone aderisce al bando “Turismo delle Radici”: ieri l’incontro con il ministro degli Esteri Tajani a Roma

Si è tenuto ieri a Roma, presso la Farnesina, un incontro presieduto dal ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani che ha coinvolto i comuni aderenti al “Bando delle idee – Turismo delle Radici”.

La città di Crotone è tra i comuni aderenti all’iniziativa ed all’incontro con il ministro ha partecipato l’assessore al Turismo Maria Bruni.

La riunione aveva lo scopo di approfondire la possibilità di organizzare eventi ed iniziative comuni durante il 2024, dichiarato anno delle radici italiane nel mondo, e sviluppare strategie condivise per assicurare il pieno successo del progetto.

Il bando emanato dal Ministero degli Esteri è una misura finalizzata a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai “viaggiatori delle radici”.

Si propone, inoltre, di favorire la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e promozione dei servizi relativi al turismo delle radici.

“E’ un segmento di turismo molto importante ed anche innovativo. Una modalità in grado di consentire agli italo-discendenti e oriundi italiani di riscoprire le aree di origine dei loro antenati, attraverso un’offerta turistica che faccia apprezzare tutta la bellezza e le tradizioni della nostra terra. Il turismo è un settore sul quale l’amministrazione punta. Non a caso saremo presenti anche alla prossima Borsa Internazionale del Turismo di Milano per promuovere la città di Crotone” dichiara l’assessore Bruni.