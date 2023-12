Wine Land Cibi & Tradizioni: la prima serata conquista il cuore di Crotone con Gusto e Cultura

Nella suggestiva cornice di Piazza Mercato a Crotone, la prima serata di Wine Land Cibi & Tradizioni ha inaugurato la tre giorni dedicata all’eccellenza enologica e gastronomica del territorio. L’evento, ideato dall’associazione Somewhere e promosso dal Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa, ha saputo conquistare il cuore del pubblico, offrendo un’esperienza multisensoriale che ha coinvolto appassionati e curiosi.

Raffaele Nebbioso, rappresentante dell’associazione Somewhere, ha dichiarato con entusiasmo: “Siamo lieti di vedere Wine Land crescere e diventare un punto di riferimento per la valorizzazione del nostro territorio. La partecipazione delle cantine è raddoppiata rispetto allo scorso anno, dimostrando il fermento e l’interesse crescente verso la cultura del vino.”

Paolo Ippolito, presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa, ha evidenziato l’importanza di Wine Land come appuntamento fisso: “La terza edizione di Wine Land è accolta con grande entusiasmo. Questo evento consolida il legame tra la provincia di Crotone e Cirò, promuovendo la cultura enologica e presidiando il territorio commerciale. È una vetrina unica per comunicare il nostro lavoro e coinvolgere il pubblico crotonese.”

L’assessore Maria Bruni ha sottolineato l’efficacia del format: “Wine Land va oltre la degustazione e la musica, creando un momento di confronto e approfondimento sul mondo del vino. L’attenzione ai talk, che coprono tutte le fasi della produzione enologica e le nuove professioni legate al settore, aggiunge un valore educativo e culturale all’evento.”

Durante il talk condotto da Paolo Ippolito, presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa, con Domenico Pate, presidente FIS Calabria (Fondazione Italiana Sommelier), è emerso che il vino non è da considerarsi soltanto un alimento, come avveniva in passato, bensì oggi si consuma seguendo un criterio prettamente intellettuale, ricercando nel calice il proprio piacere edonistico.

La serata è stata caratterizzata da degustazioni, intrattenimento, musica live con la band “Gli Anni Veloci”, e una ricca area food con prodotti tradizionali. Wine Land si conferma non solo come un evento enologico di prestigio ma anche come un’occasione unica per celebrare le bellezze e le tradizioni di Crotone, creando un ponte tra passato e presente.

Il successo della prima serata promette un prosieguo altrettanto entusiasmante per le prossime due giornate di Wine Land, confermandolo come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, del vino e della cultura.