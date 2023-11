“La Baia della Magna Graecia“ sul promontorio di Isola Capo Rizzuto: appuntamento l’11 novembre nella sala della civica Assise

Un nuovo evento legato alla presentazione del libro “La Baia della Magna Graecia“, si terrà nei prossimi giorni. Continua l’opera di sensibilizzazione delle coscienze lungo l’Arco Jonico calabrese.

Ad ospitare l’Autore, Domenico Mazza, e la Casa Editrice, Informazione&Comunicazione, sarà la sala del Consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto, sabato 11 novembre a partire dalle 18.00 .

Data la valenza sociale della manifestazione, l’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale .

La composizione del tavolo di Presidenza prevede i saluti istituzionali del Sindaco, Mariagrazia Vittimberga. Quindi la relazione del già Assessore provinciale di Crotone, Mimmo Critelli e l’intervento di Carlo Cassano, Consigliere comunale di Isola. A mediare l’incontro sarà il direttore di Informazione&Comunicazione, Matteo Lauria. A margine degli interventi, ampio spazio sarà concesso dall’uditorio che potrà interagire con i relatori.

“La baia della Magna Graecia“, un progetto editoriale che pone i presupposti per immaginare un territorio foriero d’interessi per i propri abitanti. Vieppiù, che stabilisce le basi per elevare l’offerta di lavoro, vero deficit che colpisce tutto l’area dell’Arco Jonico. Bisogna arginare il dramma dell’esodo migratorio. Per farlo servono competenza e lungimiranza politica. Il libro fornisce un’analisi dettagliata e puntuale su una serie di idee progettuali utili e necessarie al rilancio del territorio. Per uscire dal limbo in cui lo Jonio è piombato esistono le soluzioni, tuttavia la politica fatica a capitalizzarle.

L’invito a partecipare è esteso a tutti gli organi di stampa, agli Amministratori ed alle Popolazioni dei Comuni viciniori.