La lotta alle mafie tra passato e presente: Nicaso interviene al webinar di Unical e Ciliberto di Crotone nel giorno di Paolo Borsellino

“La lotta alle mafie tra passato e presente: la necessità di un nuovo paradigma” è il tema del webinar organizzato dal corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia attualmente attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria e dall’Istituto Ciliberto di Crotone che si terrà domani, mercoledì 19 luglio, nel giorno di Paolo Borsellino e della strage di via d’Amelio, alle 15:00. L’incontro potrà essere seguito all’indirizzo: https://bit.ly/3pOiR7g

Il seminario online sarà aperto dai saluti istituzionali di Girolamo Arcuri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Ciliberto di Crotone, e prevede le introduzioni di Giancarlo Costabile, laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia Dices Unical, e Rossella Frandina, docente di Lettere del Ciliberto. A dialogare con Antonio Nicaso, saggista e docente universitario negli USA e in Canada, sarà il giornalista del Quotidiano del Sud, Antonio Anastasi, mentre gli studenti e le studentesse del Ciliberto, Team I Disobb3dienti, animeranno infine il dibattito con i loro interventi e domande.

Antonio Nicaso è tra i massimi studiosi al mondo del fenomeno mafioso di matrice ‘ndranghetista e autore con Nicola Gratteri di una corposa storiografia sulla mafia calabrese. L’obiettivo del webinar è tracciare nuove piste di ricerca per ridefinire l’esperienza dell’antimafia sociale, i cui obiettivi culturali e strategie educative necessitano di una profonda rivisitazione. Le mafie sono oramai una componente strutturale del capitalismo globale, come osservato opportunamente da Nicaso, che condiziona l’intero ciclo di produzione della ricchezza mondiale. Questa nuova evidenza scientifica non può che portare tutte le realtà antimafia a riorganizzare il paradigma di contrasto al fenomeno mafioso, assumendo come priorità strategica il progetto di una credibile alternativa di società all’esistente, per preservare le conquiste democratiche del Novecento e la sfera dei diritti di prossimità.