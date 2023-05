Seconda edizione della “Fiera Mariana – Madonna Greca”: dal 5 al 7 maggio a Isola Capo Rizzuto

Dopo il grande successo dello scorso anno, Isola Capo Rizzuto si prepara ad accogliere la 2^ edizione della “Fiera Mariana – Madonna Greca” in occasione della festa patronale in corso in questi giorni. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, in modo particolare dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga con l’ausilio dell’Assessore al Commercio Davide Loprete, che ha lavorato a stretto contatto con Associazione Nazionale Ambulanti. La fiera avrà una durata di tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 maggio, sarà collocata tra Via Le Castella e Villa Ilice. Ci sarà spazio soprattutto per i prodotti tipici e l’artigiano locale, oltre alle classiche “bancarelle”, aree ristoro e quant’altro.