Cosenza, a Succurro il riconoscimento “Gran Galà dello Sport-Premio Nike” per l’impegno nel radicamento dello sport come volano di sviluppo e strumento pedagogico

Stasera, al Teatro Rendano di Cosenza, Rosaria Succurro, presidente dell’Anci Calabria e della Provincia di Cosenza, da poco consigliera regionale, ritirerà il prestigioso riconoscimento “Gran Gala dello sport-Premio Nike”, alla presenza del presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti. L’alta onorificenza sarà consegnata per il grande impegno di Succurro in favore dello sport, tra l’altro in territori interni in cui l’attività sportiva e agonistica svolge anche un’importante funzione pedagogica e sociale, oltre che di promozione del territorio. Difatti, come presidente della Provincia di Cosenza, Succurro ha impegnato quasi 22 milioni di euro per la realizzazione e il completamento di nuove strutture sportive nel territorio provinciale, diverse delle quali in aree interne, e ulteriori risorse per la formazione allo sport, tra cui 10 milioni di euro per la realizzazione di un liceo sportivo a Lorica, nel cuore della Sila. Inoltre, come sindaco di San Giovanni in Fiore, Succurro ha impegnato almeno quattro milioni di euro di finanziamenti pubblici per ampliare la dotazione di impianti sportivi a vantaggio delle associazioni locali, della crescita sana ed equilibrata delle nuove generazioni e, nondimeno, dei ritiri delle varie squadre. Tra l’altro, a San Giovanni in Fiore ha realizzato, per esempio, la nuova Cittadella dello sport inaugurata di recente. Ancora, Succurro ha provveduto alla ristrutturazione di altri impianti, a partire dallo stadio Valentino Mazzola di San Giovanni in Fiore, che in futuro potrà dunque ospitare formazioni di professionisti, non soltanto del calcio. In particolare, la neoeletta consigliera regionale si è distinta, da sindaco e da presidente di Provincia, per la sua politica di sviluppo delle aree interne a partire da una visione dello sport come volano di turismo e come strumento pedagogico. Non a caso, a Lorica, con l’amministrazione comunale guidata da Succurro, sono stati ospitati eventi sportivi di caratura nazionale e internazionale, dal canottaggio al cicloturismo, al nuoto, allo sci e alla pallavolo.