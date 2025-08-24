Montalto Uffugo inaugura la XXIII edizione del Festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo

Domani, 25 agosto, si aprirà la ventitreesima edizione del Festival Internazionale Ruggiero Leoncavallo, rassegna che fino al 31 agosto porterà a Montalto Uffugo artisti, spettacoli e momenti di grande respiro culturale.

La manifestazione, dedicata al compositore di fama mondiale, si conferma un appuntamento di primo piano per il panorama musicale e culturale, capace di attrarre pubblico e attenzione oltre i confini regionali.

Il percorso organizzativo di questa edizione ha visto lavorare fianco a fianco l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Biagio Faragalli, l’Assessore alla Cultura, Spettacolo, Turismo e Grandi Eventi Silvio Ranieri e il Direttore Artistico Maestro Antonio De Luca, con l’obiettivo di offrire al pubblico un programma di qualità e al tempo stesso di valorizzare la città come luogo di identità e innovazione.

Il Festival rappresenta anche un’occasione di crescita per il territorio: oltre al valore artistico, contribuisce a rafforzare l’immagine di Montalto Uffugo, promuovendone le eccellenze storiche e turistiche e sostenendo le realtà locali.

Con un cartellone ricco e articolato, la XXIII edizione si appresta a regalare una settimana intensa, all’insegna della musica, della cultura e dell’incontro tra comunità e pubblico internazionale.