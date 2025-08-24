Miss Italia Calabria 2025: la finalissima approda a Trebisacce il 29 agosto

“Chiunque sia un uomo libero non può starsene a dormire” - Aristofane
Trebisacce si accende di fascino e pura magia. Venerdì 29 agosto (ore 20.30), l’anfiteatro comunale sul lungomare è pronto a ospitare la finalissima di Miss Italia Calabria 2025 per incoronare la prossima ambasciatrice di bellezza calabrese. Un evento che unisce glamour, talento, raffinatezza, cultura e valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, trasformando la città in un palcoscenico sotto le stelle. Le giovani finaliste saranno circondate da un’atmosfera sospesa tra poesia e spettacolo. Il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia, giunto all’86ª edizione, rappresenta l’ambizione di ogni giovane concorrente: salire su quel palco, sentire il cuore battere all’unisono con gli applausi del pubblico e conquistare l’ambita corona.

Accanto alla vincitrice che volerà alle finali di Miss Italia, sarà incoronata Miss Social Calabria 2025, simbolo di una bellezza moderna e autentica, capace di coniugare fascino, personalità e presenza sui social. Trebisacce si prepara così a vivere una notte di emozioni: luci che scintillano come diamanti, applausi che si fondono con sospiri di meraviglia e sguardi che vibrano di speranza, portando con sé la promessa di un futuro ancora tutto da scrivere.

La serata sarà molto più di una semplice competizione: sarà un vero e proprio spettacolo con numerosi ospiti d’eccezione. Special guest della finalissima di Miss Italia Calabria 2025 sarà Chiara Galiazzo, una delle voci più autentiche e raffinate del panorama musicale italiano, capace di unire talento, sensibilità artistica e coraggio nel rinnovarsi. Vincitrice di X Factor 2012, Chiara ha conquistato il grande pubblico con la sua voce limpida e riconoscibile, collaborando con artisti di fama internazionale e calcando i palcoscenici più prestigiosi. L’artista ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2013 con “Il futuro che sarà”, nel 2015 con “Straordinario” e nel 2017 con “Nessun posto è casa mia”. Nel corso della sua carriera ha inoltre vinto un Wind Music Award e ricevuto diverse candidature, tra cui agli MTV Awards 2013, al Medimex, ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards, ai World Music Award e al Summer Festival 2015. Madrina della finalissima di Miss Italia Calabria 2025 sarà Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Nella notte del 29 agosto, un raggio di luce illuminerà personalità di spicco che hanno lasciato un segno nel panorama nazionale, dimostrando straordinaria dedizione e successo nei rispettivi ambiti. Non si celebra soltanto la bellezza: cinque eccellenze calabresi saranno insignite del premio “#LaCalabriachevince”, un riconoscimento a chi, con passione e professionalità, ha portato alto il nome della Regione nei settori artistico, sportivo, giornalistico, medico, imprenditoriale e associazionistico. Miss Italia Calabria diventa così un tributo alla forza, all’ingegno e al coraggio di chi costruisce il futuro della nostra Regione.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia: «Siamo emozionati nell’annunciare la finalissima di Miss Italia Calabria sullo splendido lungomare di Trebisacce, per eleggere Miss Calabria 2025. È un traguardo importante, il coronamento di un lungo viaggio che ci ha portati in giro per la nostra meravigliosa Regione, tra piazze e borghi che ci hanno accolto con entusiasmo. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Francesco Mundo, che hanno reso possibile questa serata. Un grazie a tutti i partner che, insieme al Comune, ci hanno sostenuto nell’organizzazione di questo grande evento. Ringraziamo le numerose amministrazioni che hanno sposato il nostro progetto. Grazie a tutti i partner che ci hanno accompagnato in questo lunga avventura. Abbiamo preparato una serata unica, con un parterre prestigioso e ospiti speciali che renderanno indimenticabile questo appuntamento. Sul palco, la nostra special guest, Chiara Galiazzo, artista di fama internazionale che con la sua voce saprà emozionare tutti noi, e la splendida Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Un ringraziamento speciale a chi lavora instancabilmente dietro le quinte: la nostra super squadra, il cuore pulsante di Miss Italia Calabria, la forza silenziosa che rende ogni serata impeccabile. Ringraziamo le testate giornalistiche e le emittenti televisive che ci hanno seguito passo dopo passo, raccontando la nostra avventura in giro per la Regione. Un ringraziamento particolare alle nostre emittenti ufficiali, Jonica Radio Tv ed Esperia Tv. Grazie al pubblico e al popolo del web, sempre numeroso e caloroso. Infine, ringraziamo le concorrenti che con eleganza e determinazione hanno percorso questa strada fino alla finale, e le loro famiglie, che le hanno sostenute con amore e sacrificio. Invitiamo tutti a vivere insieme a noi l’emozione di questa serata speciale».

Il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, dichiara: «Lo scorso anno abbiamo avuto l’onore di ospitare una selezione di Miss Italia Calabria. Quest’anno abbiamo scelto di fare un passo in più, portando proprio qui la finalissima regionale. Una decisione che non è casuale: riteniamo fondamentale concludere la stagione estiva di Trebisacce con un evento di grande spessore. Questa manifestazione non celebra soltanto la bellezza delle giovani calabresi, ma diventa anche un’occasione per valorizzare la bellezza della nostra città. Si inserisce come naturale coronamento di un’estate ricca di eventi culturali e artistici, che hanno portato benefici importanti sia in termini economici sia di attrattiva turistica. Trebisacce, infatti, ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, dal titolo di Borgo più bello d’Italia alla Bandiera Blu. Con questa finale vogliamo ribadire l’attenzione che riserviamo alla bellezza in tutte le sue forme: quella delle persone, certamente, ma anche quella storica, culturale e paesaggistica che il nostro territorio custodisce e merita di essere condivisa».

Sul palco di Trebisacce, i riflettori creeranno una magica atmosfera, mentre ogni dettaglio – dalla passerella alle performance – sarà studiato per incantare il grande pubblico. Una notte da vivere intensamente, in cui ogni sguardo, ogni applauso e ogni raggio di luce racconteranno la bellezza di Trebisacce e l’orgoglio di una Calabria che sa davvero brillare.

