Un amore di…vino: sposi da tutta la provincia per la VI edizione di Weekend in White presso le Tenute Ferrocinto

Grande successo per Weekend in white, l’evento interamente dedicato agli sposi che, per la sua VI edizione, ha scelto la magica location di Tenute Ferrocinto, a Castrovillari, per ospitare coppie e visitatori sabato 18 e domenica 19 gennaio 2024.

L’evento, ormai appuntamento fisso per chi desidera convolare a nozze, porta la firma del destination wedding planner, Danilo Di Marco, che ha ideato la manifestazione per la promozione turistico-culturale del mondo wedding, ponendo al centro gli sposi di ieri e di oggi.

La novità assoluta di quest’anno è stata dedicata alle future spose che hanno avuto l’opportunità di indossare l’abito dei propri sogni nel corso dell’evento e di usufruire di un prezzo speciale scegliendo l’abito proprio in occasione della VI edizione di Weekend in White.

Consulenze gratuite, informazioni sulle novità 2025, degustazioni e poi spazio allo show con il trunk show wedding dress e cerimonia 2025. Questa l’essenza di Weekend in white che, anche per questa edizione, ha visto coppie da tutta la provincia di Cosenza per poter muovere i primi passi verso il loro giorno speciale, grazie al wedding planner, Danilo Di Marco, e ai tanti fornitori presenti, dalle bomboniere alle composizioni floreali, passando per la musica ed il servizio fotografico.

L’evento, con ingresso libero e gratuito, è stato patrocinato da Confapi Calabria e Confapi Wedding, oltre che dalle associazioni AIWP – Associazione Italiana Wedding Planner – Fatto in Calabria e Artisti Eccellenze Calabresi.