Cosenza: domani a Palazzo dei Bruzi la cerimonia di conferimento della civica benemerenza al colonnello Ferrara, comandante del Primo Reggimento Bersaglieri

Il Sindaco Franz Caruso conferirà, domani, giovedì 26 settembre, nel corso di una cerimonia in programma, alle ore 17,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la Civica Benemerenza al Colonnello Francesco Ferrara, Comandante del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza che, dopo oltre due anni di permanenza nella città dei Bruzi, lascerà a breve l’attuale incarico per andare a ricoprire la posizione di Capo di Stato Maggiore della Brigata Garibaldi. Il riconoscimento sarà conferito al Colonnello Ferrara in segno di gratitudine per il prezioso contributo offerto con il suo Reggimento nel rafforzare, grazie all’impegno profuso e alle azioni portate a termine, il legame tra le Forze Armate e la società civile, incarnando i più alti ideali al servizio della Patria.

Alla cerimonia parteciperanno le Autorità cittadine.