Il 28 e il 29 settembre in provincia di Cosenza “La Festa del Contadino”

E’ tutto pronto per La Festa del Contadino in provincia di Cosenza, che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, in località Soverano – Bisignano. La manifestazione promossa dall’assessorato all’agricoltura del comune di Bisignano, in collaborazione con la Regione Calabria, l’Arsac Calabria (Azienda Regionale per lo sviluppo dell’agricoltura Calabrese) e con il patrocinio del Comune di Bisignano, è dedicata a prodotti tipici, agricoltura locale e al mondo contadino. La stessa rappresenta non solo un momento di ritrovo tra gli imprenditori del settore primario per far festa, ma anche un’ occasione per i tanti visitatori di acquistare direttamente i prodotti delle aziende agricole aderenti all’iniziativa. Difatti, nella giornata di domenica 29 settembre 2024 a partire dalle ore 9:30, saranno allestiti stand la dispensa del contadino , dove i visitatori , si spera numerosi, potranno acquistare prodotti genuini, tipici locali che ricordano i sapori di un tempo e biologici, a km “zero”. Due giorni di festa – spiega Francesco Chiaravalle Assessore all’agricoltura del comune di Bisignano – conditi da musica, divertimento e buona cucina. L’agricoltura – sottolinea l’assessore Chiaravalle – è per il nostro paese un’importante risorsa economica, resa ancora più grande dalla varietà di prodotti di eccellente qualità garantita soprattutto dalle coltivazioni e allevamenti biologici. Queste pratiche permettono, infatti, di ottenere prodotti di eccellente qualità e permettono di valorizzare i prodotti tipici di ogni territorio che offrono sapori unici e rappresentano un programma avrà inizio sabato 28 settembre alle ore 10:00, con i saluti del Sindaco Francesco Fucile e l’Assessore Francesco Chiaravalle. A seguire agricoltura a Km “zero” (I vantaggi della spesa fatta dal contadino); coltivazioni biologiche ( gli aspetti nutrizionali); laboratori : orto didattico, cucina tipica della tradizione contadina, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pucciano – Bisignano e gli interventi del Dirigente scolastico Francesco Talarico e il nutrizionista biologo Vincenzo Liguori. Dalle ore 17:00 l’animazione è affidata a Middia’s Gym di Prezioso Franco, e all’ esibizione di Social Dance Active Life della maestra Angela Malizia. Alle ore 21:30 attesissimo Don Bachy in concerto. Domenica 29 settembre dalle ore 9:30 alle 13:30 sarà allestito il Villaggio del Contadino (esposizione e vendita prodotti a km 0, prodotti tipici agroalimentari, show cooking dimostrativi con i prodotti del contadino); dalle ore 13:30 momento di condivisione con il picnic del contadino e degustazioni della cucina contadina. A seguire benedizione del contadino, presieduta da Mons Giovanni Checchinato Arcivescovo Metropolita di Cosenza e presenti i parroci Don Cesare De Rosis, Don Luciano Fiorentino. Alle ore 21:00 6 Diverso da Zero in concerto. Talk a cura del giornalista Rino Giovinco. Saranno presenti le associazioni di categoria Coldiretti Calabria; Cia (Agricoltori Italiani Calabria Nord); AIC (Associazione Italiana Agricoltori); O.P. Associazione L’Olivicola Cosentina; Confagricoltura Cosenza.