Celico città celeste – Festival dell’Effimero: tanti gli appuntamenti gratuiti di musica, cultura e sport per il festival più atteso dell’anno

Partirà ufficialmente domani, 19 agosto 2024, la 14esima edizione del Festival dell’Effimero di Celico. Sarà infatti il sindaco Matteo Francesco Lettieri con i rappresentanti del Comune, insieme ai membri dell’Associazione Culturale Sila Antica, a dare il via a tutte le manifestazioni con la cerimonia di apertura, presso il pattinodromo, alle 17.00.

Sarà poi la volta, alle 17,30 del raduno delle Bande Battenti con la loro musica sempre tanto attesa per un momento di bellezza schietta e pura, quella che si sprigiona dal suono scandito dai battenti sulle pelli dei tamburi. Anche questo un miracoloso fatto di convivialità, che si ripete come rito propiziatorio per la buona riuscita di ogni cosa. A seguire, alle 18.30, sempre al pattinodromo, la dimostrazione sportiva dell’ASD ‘Stregone volante’ che coinvolgerà adulti e bambini nell’appassionante avventura della pratica del mountain biking. Alle 22 la festa continuerà in Villa comunale con i Villazuk, lo straordinario gruppo che continua a raccogliere consensi in tutta Italia. Oltre a partecipare a Roma al Festival del Primo Maggio del 2019, i Villazuk hanno condiviso il palco – tra gli altri – con Brunori Sas, Giuliano Palma, Manu Chao. Cantano la voglia di cambiamento, il ritorno alle cose semplici, il recupero delle tradizioni. E lo racconteranno a Celico anche con il loro ultimo singolo ‘Come dire al mondo’. Dopo lo spettacolo, Andrea Vitelli Dj.

Il 20 agosto sarà un’altra giornata ricca con la dimostrazione di tiro con l’arco a cura degli ‘Arcieri della Sila, prevista alle 18.30 presso i campetti di calcio, mentre alle 22.00, in Villa comunale, si esibirà la Max power 883 che ripropone tutti i più grandi successi degli 883 e Max Pezzali in uno straordinario spettacolo live da cantare e ballare. A seguire Dj Soma e Francesco Turano per chiudere la serata ancora in musica.

Il 21 e il 23 agosto saranno le giornate in cui, oltre agli spettacoli, troveranno spazio due incontri per temi particolarmente sentiti. Mercoledì 21 agosto alle 18:30 in Villa comunale Roberta Lanzino si discuterà sul tema ‘Contrastare le mafie: il percorso di educazione alla legalità’. Dopo i saluti del sindaco di Celico, Matteo Francesco Lettieri, interverranno: Don Ennio Stamile, Rettore UniRiMi “Rossella Casini”; il Ten. Colonello Dario Pini, Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Cosenza e il Commissario Capo della Polizia di Stato, Franco Cassano; Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano; Valentina Francesca Nigro, docente in discipline letterarie; Annamaria Campanaro, laureanda in psicologia clinica e Francesca De Luca, Gruppo Scout Celico 1. L’incontro sarà moderato dal giornalista Fabio Benincasa.

‘Lo sviluppo del turismo nei piccoli borghi’ sarà invece il tema dell’incontro di venerdì 23 agosto alle 18.30, sempre in Villa, e sarà moderato da Biagia Cannata, dell’Associazione Culturale SilAntica. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Celico, Matteo Francesco Lettieri, interverranno: Stefano Bafaro, consigliere con delega al Turismo Comune di Celico; Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila; Francesca Pisani, sindaco di Casali del Manco; Giuseppe De Santis, sindaco di Rovito; Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano; Luca Lepore, sindaco di Aiello Calabro; Armando Bossio, sindaco di Cleto e Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e ai Trasporti della Regione Calabria.

Grande attesa, ovviamente, per gli Area 765, che si esibiranno in Villa alle 22.00 di mercoledì 21 agosto e per i grandi eventi con Michele Bravi la sera del 22 al pattinodromo ed Ermal Meta, a chiusura del Festival dell’Effimero, venerdì 23 agosto alle 22, sempre al pattinodromo.

Il Festival dell’Effimero è organizzato dal Comune di Celico e dall’Associazione Culturale SilAntica, e rientra nel Progetto ‘Celico città celeste’ finanziato dal Ministero del Turismo a valere sull’ “Avviso pubblico sul fondo di cui all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n .197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto Nazionale di Statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”.

Per info:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61563938223004

https://www.instagram.com/progetto_celicoceleste/