Cosenza, mercoledì la consegna della seconda realizzazione di Agenda Urbana: riqualificati e riefficentati 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Molicella

Mercoledì 10 aprile, alle ore 12,30, sarà consegnata, nel corso di una cerimonia pubblica alla quale prenderà parte il Sindaco Franz Caruso, la seconda opera pubblica di Agenda Urbana dopo la sua ultimazione. Si tratta della riqualificazione ed efficientamento energetico di 32 alloggi di Edilizia residenziale pubblica in via Molicella, concretizzatisi in un intervento di smart building sugli edifici del quartiere. Alla cerimonia di consegna parteciperanno, oltre al Sindaco Franz Caruso, anche l’Assessore all’urbanistica Pina Incarnato e il consigliere delegato del Sindaco Franz Caruso ai progetti di Agenda Urbana e al CIS “Centro storico”, Francesco Alimena.

“Questa seconda realizzazione dei progetti di Agenda Urbana che consegneremo mercoledì alla città – sottolinea Franz Caruso – si inquadra nel solco della politica urbana dell’abitare sostenibile che riflette a pieno titolo gli indirizzi della nostra Amministrazione. L’intervento di smart building che è stato portato a termine – aggiunge il primo cittadino – rappresenta la nuova frontiera delle realtà abitative, sia sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della salubrità degli spazi, sia perché contribuisce a generare risparmio sui costi e a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Con gli interventi portati a termine si è andati ben oltre la pura e semplice ristrutturazione e riqualificazione degli edifici che ospitano i 32 alloggi di ERP.

L’opera ha incluso, infatti, l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. L’obiettivo perseguito resta, dunque, quello di garantire a tutti l’equità sociale.

L’intervento ha riguardato, inoltre, la realizzazione di cappotti termici, la sostituzione degli infissi, l’eliminazione dei ponti termici, la sostituzione di caldaie con impianti di solar cooling, la predisposizione di dispositivi di illuminazione attraverso l’impiego preponderante di quelli ad alta efficienza. Si è, inoltre, provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche con i montascale e ottenuto il miglioramento di due classi energetiche per ogni unità immobiliare.

Sono stati, inoltre, adeguati i marciapiedi ed è stata realizzata una nuova canalizzazione delle acque piovane. E’ stato raggiunto non solo un risultato ben visibile dal punto di vista estetico, ma gli alloggi sono stati resi molto più salubri per chi li abita, eliminando quelle criticità e disagi che i residenti hanno sofferto a causa del trascorrere del tempo e dell’incuria ed assenza di interventi che si trascinavano ormai da molti anni. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal Sindaco Franz Caruso a quanti, a vario titolo, hanno profuso impegno e dedizione per la realizzazione dell’opera: dal consigliere delegato Francesco Alimena, all’Assessore all’urbanistica Pina Incarnato, dal project manager di Agenda Urbana, Luigi Zinno, alla dirigente Antonella Rino, al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Alessandro Sangregorio, e a tutto lo staff che li ha coadiuvati.