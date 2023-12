Un’altra impresa apre in Calabria: un nuovo ristorante a Villapiana

“Promuovere, incoraggiare e sostenere finanziariamente l’emersione diffusa di nuove iniziative di impresa condotte da giovani di questa terra rappresenta la faccia migliore, più nobile ed utile dell’azione politica ed istituzionale a tutti i livelli. Contribuire alla costruzione di occasioni di crescita, reddito e benessere non solo economico ma anche spirituale all’interno delle nostre comunità resta la missione principale alla quale deve sentirsi costantemente ispirata tutta la classe dirigente”.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Paolo Montalti intervenuto insieme al vicepresidente del Consiglio Comunale Rosa Falabella alla partecipata cerimonia di inaugurazione del nuovo Caffè Ristorante Enotria svoltasi ieri sera (giovedì 28) a Villapiana Lido.

All’apertura di questa nuova start up promossa e guidata dai giovani Domenica Surleti e lo chef Marco de Franco di Villapiana, insieme agli amministratori e a diversi rappresentanti di associazioni e categorie produttive e professionali è intervenuta anche Francesca Felice, resposanbile formazione della Montesanto Sas, uno dei soggetti attuatori in Calabria del progetto Yes I start Up.

L’avvio di questa nuova iniziativa imprenditoriale, anch’essa finanziata attraverso la misura Resto al Sud – dichiara la Felice – rappresenta una delle circa 900 esperienze di successo messe positivamente in campo in Calabria negli ultimi due anni e che fa seguito al virtuoso percorso di formazione Yes I start Up finanziato dalla Regione insieme all’Ente Nazionale per il Microcredito e che per i risultati raggiunti – ha concluso la Felice auspicando che sempre nuovi giovani sperimentando questo percorso di successo decidano di rimanere ed investire nella propria terra – rappresenta un modello nazionale ed europeo.