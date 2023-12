“Dimora d’arte”: a Cosenza domani la presentazione del progetto alla galleria Ellebi

Domani, 28 dicembre, alle 18,00, in piazza Ortale, a Cosenza, torna a nuova vita una delle gallerie d’arte più antiche e prestigiose della Calabria: la “Ellebi”, delle sorelle Sirangelo. Marilena e Claudia hanno ripreso il percorso artistico iniziato nel 1968 dalla nonna Maria Carbone, fondatrice a Cosenza del Centro d’arte La Bussola, una tra le prime gallerie d’arte del Meridione, ma hanno pensato anche di realizzare uno spazio diverso dai canoni classici della galleria, delineando il progetto della “Dimora d’arte” all’interno della quale hanno creato le “Residenze d’arte”, un luogo di soggiorno per gli artisti nazionali e internazionali e di ospitalità per i visitatori, che potranno risiedere nella struttura a contatto diretto con gli artisti. Gli spazi della dimora, così come le due stanze, ospiteranno opere e sculture di artisti storicizzati fino alle nuove generazioni: da Michelangelo Pistoletto a Cesare Berlingeri, da Serafino Maiorano ad Alex Pinna. E ancora Giulio Telarico, Vincenzo Marsiglia, Barbara Bonfilio, Nando Crippa, Giovanni Talarico, Arjan Shehaj, Giovanni Fava e Alessio Ancillai. E saranno tanti altri artisti che, nei prossimi mesi, abiteranno lo spazio trasformando la dimora in una residenza vibrante e dinamica. A tenere a battesimo il progetto sarà Giuseppe Gallo con una raffinata mostra che intreccia letteratura, matematica, cosmologia e filosofia, temi a lui tanto cari, omaggiando in particolare filosofi meridionali del 500 da Giordano Bruno, a Tommaso Campanella fino a Bernardino Telesio. Il catalogo della mostra, con un testo critico di Lorenzo Madaro, sarà presentato al termine dell’esposizione prevista a fine febbraio ’24.