Quattro nuovi serviletto per il reparto di oncologia: la donazione speciale di “Gocce nel Deserto” allo Spoke di Corigliano

L’Unità operativa complessa (UOC) di Oncologia degli ospedali Spoke di Corigliano-Rossano ha quattro nuovi tavoli serviletto. Sono stati acquistati dall’associazione Gocce nel Deserto con i proventi ricavati da una raccolta fondi attivata in occasione della campagna di prevenzione Ottobre Rosa e donati al reparto.

A consegnare nei giorni scorsi i nuovi presidi sanitari al Direttore facente funzione, Angelo Pomillo e alla dottoressa Mariaquila Santoro, è stata una delegazione di giovani che frequentano il centro diurno, guidati da Francesco Fusaro e Mario Smurra, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione.

L’iniziativa è stata accolta dal personale medico e paramedico con molto entusiasmo. I quattro tavoli mobili sono già stati installati e sono già operativi.

Ovviamente – sottolinea il Presidente – non bastano per tutte quelle persone che ogni giorno, festività comprese, siedono per ore sulle poltrone per sottoporsi a chemioterapia. Ma è un inizio – aggiunge Smurra – che è il risultato di un processo che ha preso vita da una piccola iniziativa all’interno della nostra sede.

La piccola cerimonia di consegna dei nuovi serviletto è stata l’opportunità per far visita ai pazienti dell’UOC di Oncologia e scambiarsi gli auguri di Natale, con la certezza che, a turno, ognuno di loro potrà pranzare su un tavolino stabile.

Questa iniziativa – conclude Fusaro, ringraziando il personale medico, infermieristico e tutti gli operatori che lavorano all’interno del Reparto – è il frutto di una spontanea solidarietà e composto di tanti piccoli pezzetti che mettendosi insieme possono contribuire ad alleviare i disagi dei pazienti.