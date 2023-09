Straface: “Premio Ausonia, un’eccellenza del territorio”

“Conosco il premio Ausonia fin dal 2015 e lo seguo da anni con interesse, e credo sia una delle realtà più valenti non solo per il mondo dello spettacolo calabrese ma anche nazionale. È stato pertanto un piacere partecipare alla serata finale dell’edizione di quest’anno, e ringrazio l’ideatore e organizzatore Antonio Maria D’Amico per l’invito, e di premiare Anna Teresa Rossini, una delle più grandi attrici teatrali italiane.

Il teatro è cultura, senza teatro non si può fare cultura. Da questa convinzione nasce la mia vicinanza all’Ausonia e il mio supporto da Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative e anche da amante di questa nobile arte. Sin dal nostro insediamento in Regione abbiamo scelto di dedicare alla cultura risorse e programmazione. Allo stesso tempo con la Commissione che mi onoro di presiedere stiamo lavorando incessantemente per supportare le attività culturali della nostra Regione anche attraverso l’iter di storicizzazione e istituzionalizzazione di alcune di esse.

Agli organizzatori di questa manifestazione, che fanno un lavoro egregio da encomiare, ho detto di andare avanti e di puntare sempre più in alto consci del fatto che l’Istituzione che rappresento è ben felice di aiutare per quanto possibile le realtà che producono cultura e lo fanno in grande stile. E il Premio Ausonia è assolutamente una di queste belle realtà da supportare”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative