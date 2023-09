Grande successo venerdì 15 settembre per la prima edizione del CamigliatelloFashionNight-Environment

“Un vero valore in un mondo in continua evoluzione”. E’ questo lo slogan scelto per la prima edizione del CamigliatelloFashionNight – Environment, la serata evento organizzata dal comune di Spezzano della Sila insieme all’ amministrazione comunale, dall’associazione di moda e spettacolo Fantasy, presieduta quest’ultima da Marino Anzani Ciliberti, e fortemente voluta dal fashion designer Claudio Greco. Un evento atto ad assegnare un riconoscimento alle più influenti personalità che si sono impegnate a sostegno dell’ambiente.

Con un abito tricolore di Claudio Greco, sfilato sulle note dell’Inno di Mameli, si apre l’evento tra le bellezze e il fascino di Piazza Misasi a Camigliatello Silano, con la talentuosa conduzione di Stefania Conte. A lei, il compito di assegnare i riconoscimenti per l’impegno dimostrato a favore dell’ambiente. È il caso di: Eugenio Celestino, presidente della Pro Loco di Camigliatello Silano; Filippo Capellupo, presidente UNPLJ; Ilario Treccosti, direttore Parco Nazionale della Sila;Michele Affidato, orafo crotonese di fama internazionale; Francesca Mirabelli, presidente associazione MarePulito; Carmine Ardolino, presidente associazione Napoli Cultural Classic; Saverio Caracciolo, fotovideoreporter per LaCTV; Deborah Valente, Ceo Valentour; Salvatore Monaco, Sindaco di Spezzano della Sila; e , a sorpresa, Claudio Greco, fashion designer.

Ad intrattenere gli ospiti gli stacchi musicali di Ciccio Pisani, cover di Gianni Morandi, che da Occhi di Ragazza a Uno su Mille ha fatto rivivere emozioni e ricordi ai presenti.

Non potevano mancare tre momenti di moda e arte, espresse dall’indiscusso talento di Michele Affidato e dei suoi gioielli, della storica bottega di tessuti Celestino di Longobucco, e da una capsule degli abiti di Claudio Greco. Tre inni alla natura in tre forme d’arte diversa ma che intendono simboleggiare un bene prezioso e una rinascita.

Se si parla di ambiente, facilmente si rimanda in ambito letterario al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, brano scelto e interpretato per l’occasione dall’attore Giovan Battista Odoardi.

<<La prima edizione del CamigliatelloFashionNight è stata un tale successo da far pensare già ad una seconda edizione tra i fiocchi di neve – dichiara Claudio Greco – e’ importante ricordare che l’ambiente e’ il dono più prezioso che abbiamo>> aggiunge.

Non resta che attendere allora una seconda edizione e impegnarsi a sostegno dell’ambiente, perché solo prendendosi cura dell’ambiente si può aspirare ad una vera evoluzione.