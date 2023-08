Trebisacce, sabato 19 si rinnova la notte bianca: dopo Fargetta arriva Dj Gaudino

Antico Borgo Marinaro, prosegue la programmazione socio-culturale estiva. Dalla rassegna dedicata alla cultura della lettura agli eventi di intrattenimento al ritmo di musica dance.

LIBRI D’AMARE – VENERDÌ 18 SI PRESENTA DANTE PER SEMPRE DI PINA BASILE. Dalla medicina all’uxoricidio. Sono, questi, alcuni dei temi, forse poco studiati dalla critica, che emergono dalle pagine del testo che sarà presentato alle ore 19,30 in Piazza San Francesco.

Coordinati dal giornalista Andrea Mazzotta, dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Alex Aurelio e l’introduzione della consigliera delegata alla cultura Antonia S.M. Roseti, interverranno insieme all’Autrice che è anche Presidente della Società Dante Alighieri di Salerno, il docente di materie letterarie Giorgio Delia ed il Dirigente dell’ambito territoriale di Cosenza dell’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) Calabria Loredana Giannicola. – LIBRI D’AMARE tornerà domenica 20 alle ore 19 con la presentazione del libro Il diritto del lavoro nella pubblica amministrazione sanitaria di Mattia Gasparro.

FARGETTA CONQUISTA IL LUNGOMARE DI TREBISACCE. Emsa & Viennarì con Pslab (miglior inedito), Antonio Cirigliano con Carmen Franchino a cura di Giuseppe Leonetti (Miglior Performance Ettore Carella), Angelo Bianchi (premio della critica) e Emsa (Premio TrebyMusicFestival 2023). Sono, questi, i vincitori della seconda edizione di TrebyMusicFestival decisi dalla guria composta dal giornalista Andrea Bignardi, dall’attore Roberto Olivieri, dal consigliere comunale e operatrice del settore turistico Vanessa Franco. Presentata da Vincenzo Iantorno (attore), Roberto Iantorno (modello), Assunta Madera (cantante) e Serena Oriolo (fotografa), l’evento ha visto protagonista in consolle davanti ad un pubblico numeroso Get Far, all’anagrafe Mario Fargetta, disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance.

DESTINATION TREBISACCE – SABATO 19 DJ ALEX GAUDINO. Il nuovo appuntamento dedicato alla musica dance promosso dall’assessorato al turismo guidato da Leonardo Petrone si inserisce nell’ambito della NOTTE BIANCA, evento che si rinnova dal 2007. A far ballare ospiti e residenti sarà Alex Gaudino, uno dei DJ italiani e produttori più noti a livello internazionale, grazie anche al successo di singoli come Destination Calabria, da cui trae ispirazione il titolo della serata.

DOMENICA 20 È LA NOTTE DELL’ALBA. Alle ore 5,45 tutti in Piazza San Francesco per assistere alla magia dell’evento che i terrà alle prime luci del mattino in collaborazione con l’Accademia musicale Gustav Mahler.